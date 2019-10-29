Число жертв мощного землетрясения на Филиппинах достигло девяти

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего во вторник на Филиппинах, возросло до девяти, сообщает газета Число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего во вторник на Филиппинах, возросло до девяти, сообщает газета Manila Bulletin

Ранее сообщалось о двух погибших и более 40 пострадавших.

Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8. Позднее она была понижена до 6,6.

Подземные толчки также привели к разрушению инфраструктуры в разных районах острова Минданао.