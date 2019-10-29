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РИА Новости

Число жертв мощного землетрясения на Филиппинах достигло девяти

12:59 29.10.2019
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© AP Photo / Robert SorboСейсмограф фиксирует колебания почвы
Сейсмограф фиксирует колебания почвы
© AP Photo / Robert Sorbo
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего во вторник на Филиппинах, возросло до девяти, сообщает газета Manila Bulletin.
Ранее сообщалось о двух погибших и более 40 пострадавших.
Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8. Позднее она была понижена до 6,6.
Подземные толчки также привели к разрушению инфраструктуры в разных районах острова Минданао.
Две недели назад на филиппинском острове Минданао произошло другое мощное землетрясение, Ранее сообщалось, что в результате него погибли не менее пяти человек и свыше 70 пострадали.
Сейсмограф. Архивное фото
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