Число жертв мощного землетрясения на Филиппинах достигло девяти

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Число погибших в результате мощного землетрясения, произошедшего во вторник на Филиппинах, возросло до девяти, сообщает газета Manila Bulletin.
Ранее сообщалось о двух погибших и более 40 пострадавших.
Ранее Геологическая служба США (USGS) сообщила, что на Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,8. Позднее она была понижена до 6,6.
Подземные толчки также привели к разрушению инфраструктуры в разных районах острова Минданао.
Две недели назад на филиппинском острове Минданао произошло другое мощное землетрясение, Ранее сообщалось, что в результате него погибли не менее пяти человек и свыше 70 пострадали.