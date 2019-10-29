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РИА Новости

В Мосгордуме ответили на предложение Жириновского о памятной табличке

12:50 29.10.2019
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© АГН "Москва" / Сергей КиселевМосгордума
Мосгордума
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Мосгордума. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Глава комиссии по культуре Мосгордумы Евгений Герасимов прокомментировал РИА Новости предложение установить в российской столице памятную табличку лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.
Ранее сообщалось, что Жириновский направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с предложением установить на здании бывшей редакции Иновещания Гостелерадио СССР памятную табличку с информацией о том, что он работал здесь 50 лет назад. В письме отмечается, что 29 октября 2019 года исполняется 50 лет Иновещанию России, а весной-летом 1969 года, будучи студентом 5-го курса Института восточных языков, Жириновский проходил практику в турецкой редакции Иновещания Гостелерадио СССР.
"Мэр имеет право принять решение такое, какое он сочтет нужным, но общее правило – (табличка устанавливается – ред.) после ухода из жизни и через 10 лет. Но за заслуги Владимира Вольфовича это можно будет сделать и раньше. Но я сомневаюсь, что мэр согласится", - сказал Герасимов.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский
10:25РИА Новости
Жириновский предложил увековечить факт своей работы в Гостелерадио СССР
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ЛДПРМосковская городская думаСергей СобянинВладимир ЖириновскийМоскваРоссияОбщество
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