В Мосгордуме ответили на предложение Жириновского о памятной табличке

Ранее сообщалось, что Жириновский направил мэру Москвы Сергею Собянину письмо с предложением установить на здании бывшей редакции Иновещания Гостелерадио СССР памятную табличку с информацией о том, что он работал здесь 50 лет назад. В письме отмечается, что 29 октября 2019 года исполняется 50 лет Иновещанию России, а весной-летом 1969 года, будучи студентом 5-го курса Института восточных языков, Жириновский проходил практику в турецкой редакции Иновещания Гостелерадио СССР.

"Мэр имеет право принять решение такое, какое он сочтет нужным, но общее правило – (табличка устанавливается – ред.) после ухода из жизни и через 10 лет. Но за заслуги Владимира Вольфовича это можно будет сделать и раньше. Но я сомневаюсь, что мэр согласится", - сказал Герасимов.