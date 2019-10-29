СМИ: в США семья случайно соорудила взрывное устройство и убила женщину

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Семья в США "по неосмотрительности" соорудила самодельное взрывное устройство, которое убило женщину во время празднования, сообщает телеканал Семья в США "по неосмотрительности" соорудила самодельное взрывное устройство, которое убило женщину во время празднования, сообщает телеканал NBC со ссылкой на местные власти.

Инцидент произошел в субботу в городе Ноксвилл, штат Айова, во время вечеринки одной из семей в честь определения пола будущего ребенка. Как сообщили в офисе шерифа округа Мэрион в понедельник, пытаясь создать запоминающееся и достойное социальных сетей зрелище, некоторые члены семьи решили поэкспериментировать со взрывчатыми материалами.

По данным телеканала, на вечеринке собрались шесть человек, включая беременную женщину. В одну из частей самодельного стенда, приваренного к металлической опоре, засыпали порох. Сверху положили цветной порошок, который при срабатывании пороха должен был ознаменовать пол ребенка.

Как отметили в офисе шерифа, вместо того, чтобы "выстрелить лежащим сверху порошком", стенд взорвался и в стороны полетели куски металла. Один из обломков попал в 56-летней женщину, которая скончалась на месте.

"Эта семья собралась вместе, чтобы отпраздновать, как они думали, радостное событие, никто не собирался причинять кому-либо вред", - заявил шериф Джейон Сэндхолдт, комментируя произошедшее. "Это еще одно напоминание о том, что каждый раз, как кто-то смешивает такие вещества, существует высокий риск серьезных травм и смерти", - добавил он.