В Минске начались переговоры всех подгрупп по Донбассу, заявили в МИД ДНР

Флаг Донецкой Народной Республики над КПП "Еленовка" между Украиной и ДНР.

ДОНЕЦК, 29 окт – РИА Новости. Все четыре рабочие подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступили к работе в Минске, сообщили во вторник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в ведомстве заявили, что к переговорам в столице Белоруссии приступили три подгруппы - по гуманитарным, политическим вопросам и вопросам безопасности.

"Все профильные группы приступили к работе на минской площадке", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.

Также на вторник запланирована встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.