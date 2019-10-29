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РИА Новости

В Минске начались переговоры всех подгрупп по Донбассу, заявили в МИД ДНР

12:37 29.10.2019
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© РИА Новости / Игорь Маслов / Перейти в фотобанкФлаг Донецкой Народной Республики над КПП "Еленовка" между Украиной и ДНР.
Флаг Донецкой Народной Республики над КПП Еленовка между Украиной и ДНР.
© РИА Новости / Игорь Маслов
Перейти в фотобанк
ДОНЕЦК, 29 окт – РИА Новости. Все четыре рабочие подгруппы контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе приступили к работе в Минске, сообщили во вторник в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики.
Ранее в ведомстве заявили, что к переговорам в столице Белоруссии приступили три подгруппы - по гуманитарным, политическим вопросам и вопросам безопасности.
"Все профильные группы приступили к работе на минской площадке", - говорится в сообщении пресс-службы МИД ДНР.
Также на вторник запланирована встреча контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
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Ситуация в ДНР и ЛНРМИД ДНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаМинск
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