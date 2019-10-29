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РИА Новости

СК возбудил дело после отравления угарным газом семьи в Башкирии

12:33 29.10.2019
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото
УФА, 29 окт - РИА Новости. Следователи Башкирии возбудили уголовное дело по факту отравления угарным газом семьи из пяти человек в Нефтекамске, сообщили в следственном управлении СК РФ по республике.
Ранее сообщалось, что из частного дома в Нефтекамске в больницу с признаками отравления угарным газом доставили пятерых человек, двое из пострадавших - дети, одна женщина 1986 года рождения скончалась. В минздраве региона отмечали, что состояние двух детей и одного взрослого оценивается как тяжелое, второго взрослого - средней тяжести. В больнице уточнили, что под наблюдением врачей находятся бабушка, дедушка и два их внука 4 и 6 лет, мама детей погибла.
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"Нефтекамским межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по республике Башкортостан возбуждено уголовное дело по признакам преступления статьи "причинение смерти по неосторожности" по факту отравления угарным газом семьи из пяти человек", - сообщает СУСК.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа в составе следователей СК, сотрудников полиции, МЧС и газовой службы, проводится осмотр дома, опрашиваются очевидцы, проверяется исправность отопительного оборудования, устанавливаются причины и условия, способствующие произошедшему, добавили в следственном управлении.
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Следственный комитет РФМЧС РФНефтекамскПроисшествия
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