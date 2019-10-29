СК возбудил дело после отравления угарным газом семьи в Башкирии

Ранее сообщалось, что из частного дома в Нефтекамске в больницу с признаками отравления угарным газом доставили пятерых человек, двое из пострадавших - дети, одна женщина 1986 года рождения скончалась. В минздраве региона отмечали, что состояние двух детей и одного взрослого оценивается как тяжелое, второго взрослого - средней тяжести. В больнице уточнили, что под наблюдением врачей находятся бабушка, дедушка и два их внука 4 и 6 лет, мама детей погибла.