Саудовский принц назвал уничтожение лидера ИГ* в Сирии новой эпохой

ДОХА, 29 окт - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман назвал в телефонном разговоре с президентом США "новой эпохой" уничтожение американскими военными в Сирии главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, сообщил МИД королевства в социальной сети Twitter.

Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в понедельник поздравил по телефону президента США Дональда Трампа с ликвидацией главаря ИГ*.

"Эта операция установила новую эпоху и стала историческим шагом в войне против терроризма, экстремизма и ненависти", - отметил наследный принц.

Трамп в воскресенье заявил, что военные США ликвидировали аль-Багдади в Сирии.