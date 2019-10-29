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РИА Новости
Война в Сирии

Саудовский принц назвал уничтожение лидера ИГ* в Сирии новой эпохой

12:25 29.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкНаследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд
Наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Наследный принц Саудовской Аравии, министр обороны королевства Саудовская Аравия Мухаммед бен Сальман аль Сауд. Архивное фото
ДОХА, 29 окт - РИА Новости. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман назвал в телефонном разговоре с президентом США "новой эпохой" уничтожение американскими военными в Сирии главаря террористической группировки "Исламское государство"* Абу Бакра аль-Багдади, сообщил МИД королевства в социальной сети Twitter.
Ранее пресс-служба Белого дома сообщила, что Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в понедельник поздравил по телефону президента США Дональда Трампа с ликвидацией главаря ИГ*.
"Эта операция установила новую эпоху и стала историческим шагом в войне против терроризма, экстремизма и ненависти", - отметил наследный принц.
Трамп в воскресенье заявил, что военные США ликвидировали аль-Багдади в Сирии.
* Террористическая организация, запрещена в России
Президент США Дональд Трамп во время наблюдения за операцией по ликвидации главаря группировки ИГ* Абу Бакра аль-Багдади
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