Проект бюджета Вологодчины на 2020 год сохранит социальную направленность

ВОЛОГДА, 29 окт – РИА Новости. Правительство Вологодской области одобрило проект бюджета на 2020 год и трехлетний период до 2022 года, в ближайшее время его передадут на рассмотрение в законодательное собрание области, сообщила РИА Новости в понедельник пресс-служба правительства региона.

"На 2020 год объем доходов составит 78,7 миллиардов рублей, объем расходов - 83,8 миллиарда рублей. Расходы областного бюджета за счет собственных источников увеличиваются в 2020 году на 4,5 миллиарда к уровню текущего года", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам заместителя губернатора, начальника департамента финансов Валентины Артамоновой, основные макроэкономические показатели в трехлетнем периоде имеют положительные тенденции.

"Объем валового регионального продукта, объем инвестиций, фонд заработной платы имеют положительную динамику, исходя из которой мы рассчитали объем доходных источников",- приводит пресс-служба слова Артамоновой.

Она подчеркнула, что бюджет будущего года сохраняет социальную направленность – 67% расходов будут направлены на социальную сферу; учтены затраты на повышение заработной платы бюджетникам, попадающим под действие указа президента РФ, в полном объеме предусмотрены меры социальной поддержки.

"Очень важно, что в трехлетнем бюджете заложены расходы на развитие. Бюджет развития составляет 51 миллиард рублей. Это и строительство новых школ – 1,8 миллиардов рублей, строительство детских садов – 1,8 миллиардов рублей. Будет продолжено строительство объектов физкультуры и спорта, здравоохранения, свыше 24 миллиардов рублей в трехлетнем периоде заложено на дорожное строительство", - цитирует пресс-служба главного финансиста области.