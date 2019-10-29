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РИА Новости
Липецкая область

Зарплаты бюджетников в Липецкой области вырастут в 2020 году

12:17 29.10.2019
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкВременно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЛИПЕЦК, 29 окт — РИА Новости. Заработанная плата некоторых категорий бюджетников Липецкой области повысится с 1 января 2020 года, сообщил глава региона Игорь Артамонов.
По его словам, в соответствии с поручением правительства РФ о неснижении установленных указами президента России показателей повышения оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы на 5,8% будут проиндексированы оклады работников образования, здравоохранения, культуры и сферы социальной защиты населения. Также ожидается увеличение минимального размера оплаты труда. С начала будущего года МРОТ должен вырасти до 12, 130 тысяч рублей.
"Порядка 59 тысяч человек увидят рост оплаты труда в своих расчетных листках. Для нас это будет стоить больше одного миллиарда рублей. Нам необходимо изыскивать эти средства и проводить оптимизацию расходов. Все, что оптимизировано, должно направляться на повышение заработной платы", – сказал Артамонов.
Глава региона отметил, что с начала следующего года вырастет заработная плата отдельных категорий работников образования. Речь идет о младших воспитателях, помощниках воспитателей в детских садах и педагогических работниках учреждений здравоохранения Липецкой области. Так, с 1 января 2020 года на 7,5% вырастут зарплаты педагогов в медучреждениях. При этом будут проиндексированы оклады и увеличены стимулирующие выплаты. Заработные платы младших воспитателей и помощников воспитателя будут повышаться в два этапа – 1 января и 1 июля 2020 года. Оба раза – на 10%.
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"У нас много обращений, что оклад поднимают – премию уменьшают. Должен вырасти общий доход. Заместителей, которых это касается, прошу проконтролировать. Необходимо провести работу со школами, больницами, учреждениями культуры. Это задача, которой мы будем заниматься постоянно. Активно начинаем прямо с 1 января", – отметил Артамонов.
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Липецкая областьИгорь Артамонов
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