Жителя Архангельска будут судить за убийство трех мужчин и каннибализм

МУРМАНСК, 29 окт – РИА Новости. Завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении жителя Архангельска, который обвиняется в убийстве трех мужчин, тела которых он частично употребил в пищу, сообщается на сайте регионального СУ СКР.
"Следствием установлено, что в период с марта 2016 года по март 2017 года в различных местах на территории Исакогорского округа и округа Майская горка города Архангельска обвиняемый, в целях использования мягких тканей человека для употребления в пищу (каннибализма), убил трех знакомых мужчин, нанося им спящим после употребления спиртных напитков, ножевые ранения", - говорится в сообщении.
Следователи установили, что обвиняемый расчленял тела, частично употреблял в пищу, а остальное, упаковав в пакеты, выбрасывал в водоемы: протоку реки Волохница Исакогорского округа и озеро Бутыгино в округе Майская горка города Архангельска.
При этом один из убитых считался выехавшим на заработки, а у двух других потерпевших не было родственников, поэтому никто об их исчезновении, либо утрате родственных связей не заявлял.
"Учитывая, что части трупов были обнаружены фрагментарно, что практически исключало возможность их опознания, установить их личности удалось лишь благодаря проведению большого количества различных сложных экспертиз", - отмечают следователи.
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Помимо каннибализма, обвиняемый регулярно убивал и употреблял в пищу кошек, собак и других мелких животных и птиц, костные останки которых были обнаружены в пакетах вместе с человеческими. Согласно результатам судебно-медицинской экспертизы, обвиняемый признан вменяемым.
"Следует отметить особую дерзость, беспринципность и хладнокровие обвиняемого. Так, убив одну из своих жертв, он стал проживать в его квартире, при этом родителям убитого рассказывал о том, что их сын якобы уехал на заработки в другой город, а ему сдал квартиру. Эту же версию он уверенно выдвигал и сотрудникам полиции, разыскивавшим пропавшего", - добавили следователи.