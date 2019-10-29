МЧС предупредило о сильном ветре и снегопаде в Сибири и на Урале

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Работа объектов энергетики и транспорта может быть нарушена во вторник на территории 11 регионов Уральского и Сибирского федеральных округов из-за налипания мокрого снега и сильного ветра, порывы которого могут достигать 28 метров в секунду, предупреждает МЧС России.

"По данным Гидрометцентра и Центра "Антистихия", 29 октября существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушением работы объектов энергетики, связи и ЖКХ, жизнеобеспечения населения на территории Республики Алтай, Хакасии, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей", - говорится в прогнозе.

Как полагают спасатели, к чрезвычайным ситуациям в этих регионах могут привести налипание мокрого снега на провода, метели, а также усиление ветра до 28 метров в секунду. В Алтайском крае и Республике Алтай порывы ветра ожидаются до 32 метров в секунду.