Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T12:07Z
https://ria.ru/20191029/1560343340.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155679/41/1556794154_0:305:3072:2033_1036x0_80_0_0_4e52b9b3f90caef9d64cc07a03b182c8.jpg
РИА Новости

МЧС предупредило о сильном ветре и снегопаде в Сибири и на Урале

12:04 29.10.2019 (обновлено: 12:07 29.10.2019)
185
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСнегопад
Снегопад
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Снегопад . Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Работа объектов энергетики и транспорта может быть нарушена во вторник на территории 11 регионов Уральского и Сибирского федеральных округов из-за налипания мокрого снега и сильного ветра, порывы которого могут достигать 28 метров в секунду, предупреждает МЧС России.
"По данным Гидрометцентра и Центра "Антистихия", 29 октября существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с затруднениями в работе всех видов транспорта, нарушением работы объектов энергетики, связи и ЖКХ, жизнеобеспечения населения на территории Республики Алтай, Хакасии, Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областей", - говорится в прогнозе.
Дождь в Москве
08:19РИА Новости
В Москве во вторник ожидают дожди и до шести градусов тепла
Как полагают спасатели, к чрезвычайным ситуациям в этих регионах могут привести налипание мокрого снега на провода, метели, а также усиление ветра до 28 метров в секунду. В Алтайском крае и Республике Алтай порывы ветра ожидаются до 32 метров в секунду.
МЧС рекомендует жителям и гостям регионов знать и выполнять общие меры безопасного поведения. В частности, во время сильного ветра лучше всего находиться дома, закрыв при этом все окна. Если же стихия застала на улице, надо стараться не приближаться к деревьям и разнообразным сооружениям повышенного риска - мостам, эстакадам, трубопроводам, линиям электропередачи. Необходимо также обходить рекламные щиты, ветхие строения и легковозводимые конструкции.
Заморозки
Вчера, 11:02РИА Новости
Синоптики рассказали, когда в Москву придет минусовая температура
200111
Обсудить 0
ГидрометцентрМЧС РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Женщина на дачном участке
В России вступили в силу налоговые льготы для дачников
Старт отвода сил между ополченцами ЛНР и украинскими силовиками у города Золотое. Стоп-кадр видео
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Телеведущий Владимир Соловьев
Украинские политологи подрались в студии телеканала "Россия 1"
Выдача пенсий
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Куст с опавшей листвой на Красной площади
Шведская Dagens Nyheter назвала Россию "историческим врагом" Европы
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Турецкий посол прокомментировал соглашения Анкары с Россией и США по Сирии
Павел Грудинин
Суд взыскал с Павла Грудинина более миллиарда рублей
Представитель народной милиции ЛНР запускает белую сигнальную ракету в поселке Золотое
В ЛНР разъяснили процедуру отвода сил в Донбассе
Наблюдатели ОБСЕ в поселке Золотое Луганской области
Глава МИД Украины заявил о начале разведения сил в Золотом
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев во время встречи с президентом Кубы Мигелем Диас-Канель Бермудесом
Медведев пригласил президента Кубы на празднование 75-летия Победы
Следственные действия с подозреваемым в каннибализме жителем Архангельской области
Жителя Архангельска будут судить за убийство трех мужчин и каннибализм
Международное агентство по атомной энергии
Аргентинец Рафаэль Гросси стал новым гендиректором МАГАТЭ
Табличка на здании Пенсионного фонда Российской Федерации
Медведев назначил зампредом правления ПФР Вадима Аккузина
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Налог на проживание в Турции выгоден курортам Крыма, считает депутат
Автомобили скорой помощи
В Москве три человека погибли от передозировки наркотиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
15:21Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования
15:19В Нижегородском Кремле археологи нашли остатки фуникулера XIX века
15:18Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
15:09В Москве на ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин
15:08Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве
15:07Путин планирует обсудить с Орбаном экономику и международную проблематику
15:06Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после сердечного приступа
15:06Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в День народного единства
15:01Депутат от "Слуги народа" заявил о попытках сорвать разведение в Золотом
15:01В Раде призвали Зеленского провести заседание СНБО из-за вспышек дифтерии
14:59Каталонские студенты объявили бессрочную забастовку
14:59На Ямале нашли мужчину, убившего двух женщин и ребенка 19 лет назад
14:58Суд отказался смягчить наказание убившему жену фотографу Лошагину
14:58Украина объявила об учениях с ракетными стрельбами на границе с Крымом
Лента новостейМолния