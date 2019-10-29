Глава офиса Зеленского заявил, что не занимается вопросами по Приватбанку

КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что не занимается какими-либо вопросами, связанными с Приватбанком.

Богдан ранее был юристом у украинского бизнесмена Игоря Коломойского, бывшего владельца Приватбанка.

"Я, да, отмежевался от информационных потоков и не причастен к принятию каких-либо решений по Приватбанку", - сказал Богдан в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник.

Он также сообщил, что иногда общается со своим бывшим клиентом Коломойским. "Да, у нас разные взгляды на события, которые происходят в парламенте, например. Иногда наши взгляды совпадают. Но, в любом случае, не Коломойский определяет политику Украины, а (президент) Владимир Зеленский", - добавил Богдан.

Правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Министерство финансов, ставшее владельцем 100% акций, заявляло, что государство вложило в Приватбанк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность и своевременные выплаты клиентам.