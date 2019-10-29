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РИА Новости

Глава офиса Зеленского заявил, что не занимается вопросами по Приватбанку

12:02 29.10.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГлава администрации президента Украины Андрей Богдан
Глава администрации президента Украины Андрей Богдан
© РИА Новости / Стрингер
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Глава администрации президента Украины Андрей Богдан. Архивное фото
КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Глава офиса президента Украины Андрей Богдан заявил, что не занимается какими-либо вопросами, связанными с Приватбанком.
Богдан ранее был юристом у украинского бизнесмена Игоря Коломойского, бывшего владельца Приватбанка.
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"Я, да, отмежевался от информационных потоков и не причастен к принятию каких-либо решений по Приватбанку", - сказал Богдан в интервью изданию "Украинская правда", опубликованном во вторник.
Он также сообщил, что иногда общается со своим бывшим клиентом Коломойским. "Да, у нас разные взгляды на события, которые происходят в парламенте, например. Иногда наши взгляды совпадают. Но, в любом случае, не Коломойский определяет политику Украины, а (президент) Владимир Зеленский", - добавил Богдан.
Правительство Украины национализировало Приватбанк, крупнейший в стране частный банк, в конце 2016 года. Министерство финансов, ставшее владельцем 100% акций, заявляло, что государство вложило в Приватбанк после национализации почти 6 миллиардов долларов, обеспечив его финансовую стабильность и своевременные выплаты клиентам.
Суд в Киеве в апреле 2019 года признал незаконной национализацию Приватбанка и недействительным договор купли-продажи банка. Решение было принято по иску украинского бизнесмена Коломойского, который был основным владельцем Приватбанка до его национализации в конце 2016 года. НБУ обжаловал оба решения Окружного административного суда Киева о незаконности национализации Приватбанка. Кассационный хозяйственный суд в составе Верховного суда Украины приостановил процесс признания недействительной национализации Приватбанка государством до окончательных выводов Верховного суда по данному вопросу.
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Андрей БогданПриватБанкИгорь КоломойскийВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
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