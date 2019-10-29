Украинские политологи подрались в студии телеканала "Россия 1"

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". Об этом сообщил сам ведущий в . Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". Об этом сообщил сам ведущий в Twitter, опубликовав запись инцидента.

На кадрах видно, как во время рекламной паузы гости продолжили конфликт, начавшийся ранее. Увидев, что политологи дошли до рукоприкладства, Соловьев и другие участники программы бросились разнимать их.

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Вчера в студии Вечера было жарко. В перерыве пришлось разнимать Вакарова и Семченко. pic.twitter.com/iM8GLESPkm — Vladimir Soloviev (@VRSoloviev) 29 октября 2019 г.

После этого телеведущий попытался объяснить гостям, что подобное поведение является недопустимым.