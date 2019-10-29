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РИА Новости

Украинские политологи подрались в студии телеканала "Россия 1"

12:00 29.10.2019 (обновлено: 12:17 29.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкТелеведущий Владимир Соловьев
Телеведущий Владимир Соловьев
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Украинские политологи Василь Вакаров и Александр Семченко подрались в студии программы "Вечер с Владимиром Соловьевым". Об этом сообщил сам ведущий в Twitter, опубликовав запись инцидента.
На кадрах видно, как во время рекламной паузы гости продолжили конфликт, начавшийся ранее. Увидев, что политологи дошли до рукоприкладства, Соловьев и другие участники программы бросились разнимать их.
После этого телеведущий попытался объяснить гостям, что подобное поведение является недопустимым.
Александр Семченко не в первый раз оказывается в центре скандала в эфире телеканала. Так, в начале октября политолог поругался с председателем правления организации "Европейское движение Украины" Вадимом Трюханом в студии программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
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Владимир СоловьевРоссияОбщество
Популярные комментарии
Да пусть они хоть поубивают друг друга. И вообще, надоели они каждый день свидомую пропаганду утаптывать в наши головы. Хочется уже на нормальных русских мужиков посмотреть, с обсуждением российских проблем. Украина всех достала!
29 октября, 12:19
для души и дела
25460003
"Вам хочется шоу? Их есть у меня." Украинцы готовы драться на камеру за деньги. Тем более, что такой формат пропагандируется родными депутатами в раде.
29 октября, 12:12
GPGiacomo Pirandello
18391103
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