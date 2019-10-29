Налог на проживание в Турции выгоден курортам Крыма, считает депутат

"Они (отельеры в Турции) включат налог в стоимость путевки. И они этого не скрывают: на эти 2% стоимость поднимется в следующем году, но, как правило, вырастает больше… Это показывает, какие сборы существуют, это мировая практика. Цены на будущий год уже подрастут, соответственно, у нас будет еще больший разрыв в ценовой политике, то есть конкурентно для нас это лучше", - сказал Черняк РИА Новости.