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РИА Новости

Налог на проживание в Турции выгоден курортам Крыма, считает депутат

11:58 29.10.2019 (обновлено: 12:15 29.10.2019)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЗамок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
Замок Ласточкино гнездо на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Замок "Ласточкино гнездо" на береговой скале в поселке Гаспра в Крыму. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт – РИА Новости. Введение туристического налога в Турции скажется положительно на конкурентоспособности крымских курортов и объектов размещения полуострова, считает председатель комитета по санаторно-курортному комплексу крымского парламента Алексей Черняк.
Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что в Турции может появиться новый налог (1% с апреля 2020 года, 2% с 2021 года), который обяжут платить все объекты размещения, включая отели на популярных у россиян курортах. Эксперты рассказали, что, несмотря на название ("налог на проживание"), это не аналог туристического сбора, принятого в европейских странах, или курортного в России. Предполагается, что сбор будут перечислять в бюджет гостиницы, причем с полной стоимости размещения и всех оказанных клиентам услуг - питания, СПА, организации развлечений, конференций.
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"Они (отельеры в Турции) включат налог в стоимость путевки. И они этого не скрывают: на эти 2% стоимость поднимется в следующем году, но, как правило, вырастает больше… Это показывает, какие сборы существуют, это мировая практика. Цены на будущий год уже подрастут, соответственно, у нас будет еще больший разрыв в ценовой политике, то есть конкурентно для нас это лучше", - сказал Черняк РИА Новости.
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ТуризмНовости - ТуризмАссоциация туроператоров РоссииТурцияКрымРоссияЭкономика
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