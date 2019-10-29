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РИА Новости

Пекин пока не подтверждает встречу по межафганскому диалогу в КНР

11:58 29.10.2019
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© AP Photo / Andy WongФлаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
© AP Photo / Andy Wong
ПЕКИН, 29 окт – РИА Новости. Китай поддерживает процесс мирного урегулирования в Афганистане и любые контакты между сторонами, однако пока не подтверждает проведение встречи по межафганскому диалогу на своей площадке, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
Ранее телеканал 1TV со ссылкой на секретаря Совета национальной безопасности Афганистана Хамдуллу Мохиба сообщил, что власти Афганистана согласились на проведение следующих внутриафганских переговоров в Китае после объявления результатов президентских выборов. Национальная избирательная комиссия Афганистана сообщила в воскресенье, что предварительные результаты выборов президента страны, состоявшихся в конце сентября, будут объявлены 14 ноября.
"Китай решительно поддерживает всесторонний и инклюзивный процесс мирного урегулирования и примирения, осуществляемый под руководством афганцев, поддерживает диалог между различными сторонами, в том числе между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан", - заявил Гэн Шуан, отвечая на просьбу подтвердить планы о проведении встречи в Китае.
Он добавил, что "Китай готов оказывать необходимую помощь и предоставлять необходимые условия для продвижения процесса мирного урегулирования в Афганистане, включая межафганский диалог и переговоры, при условии уважения воли всех сторон".
"Если у нас будет информация, касающаяся данного вопроса (проведения встречи), мы своевременно ее опубликуем", - добавил дипломат.
Госдепартамент США ранее сообщил, что участники прошедших на прошлой неделе четырехсторонних консультаций по Афганистану (КНР, Россия, Пакистан и США) приветствовали предложение Китая провести следующие внутриафганские переговоры в Пекине.
Ранее МИД России сообщил, что представители США, РФ, Китая, Пакистана провели в Москве консультации по урегулированию в Афганистане. В консультациях приняли участие замминистра иностранных дел РФ Игорь Моргулов, спецпредставитель МИД КНР по Афганистану Дэн Сицзюнь, спецпредставитель госдепартамента США по афганскому примирению Залмай Халилзад, замминистра иностранных дел Пакистана Мохаммад Эйджаз.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
25 октября, 13:39РИА Новости
Генсек НАТО назвал условие для успешных переговоров с талибами
В Афганистане идет противостояние правительственных сил и боевиков радикального движения "Талибан", которое ранее овладело значительной территорией в сельских районах страны и развернуло наступление на крупные города. На территории страны усилилось влияние террористической группировки ИГ*. Национальные силы обороны и безопасности Афганистана проводят по всей стране совместные операции по борьбе с терроризмом.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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Гэн ШуанМИД КНРАфганистанТалибанВ мире
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