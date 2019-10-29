Альбахр рассказал о планах работы сирийской оппозиции в Женеве

ЖЕНЕВА, 29 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Оппозиция Сирии рассчитывает работать в Женеве без перерыва по три недели для обсуждения новой конституции Сирии, заявил в интервью РИА Новости сопредседатель от делегации оппозиции в конституционном комитете Хади Альбахр.
"Эта первая сессия будет организационной для нашей работы и планирования на будущее того, что мы будем делать и как мы будем это делать. 150 человек – это орган, который будет обсуждать и утверждать или изменять то, что будет делать "малый комитет". Малая группа из 45 человек разработает предложения, и всякий раз, когда они согласуют тексты, они будут передаваться большой группе для обсуждения и утверждения", - сказал он.
По словам Альбахра, постоянно будет работать подкомитет из 45 человек. В делегации оппозиции считают, что он должен работать без перерыва три недели, после чего будет перерыв на одну неделю. Возобновление заседания должно начаться со встречи всех 150 делегатов и одобрения ими работы подкомитета, проделанной накануне.
"Они будут заседать 2-3 дня, в зависимости от объема работы, а затем малый комитет снова продолжит работу в течение трех недель", - объяснил сопредседатель.
В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Они будут большинством голосов принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав из 45 человек. Назначать членов малого состава будут из числа членов соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений. Официальное начало работы Конституционного комитета должно состояться 30 октября в Женеве.