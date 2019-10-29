Альбахр рассказал о планах работы сирийской оппозиции в Женеве

Во время переговоров по Сирии в отделении ООН в Женеве

ЖЕНЕВА, 29 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Оппозиция Сирии рассчитывает работать в Женеве без перерыва по три недели для обсуждения новой конституции Сирии, заявил в интервью РИА Новости сопредседатель от делегации оппозиции в конституционном комитете Хади Альбахр.

"Эта первая сессия будет организационной для нашей работы и планирования на будущее того, что мы будем делать и как мы будем это делать. 150 человек – это орган, который будет обсуждать и утверждать или изменять то, что будет делать "малый комитет". Малая группа из 45 человек разработает предложения, и всякий раз, когда они согласуют тексты, они будут передаваться большой группе для обсуждения и утверждения", - сказал он.

По словам Альбахра, постоянно будет работать подкомитет из 45 человек. В делегации оппозиции считают, что он должен работать без перерыва три недели, после чего будет перерыв на одну неделю. Возобновление заседания должно начаться со встречи всех 150 делегатов и одобрения ими работы подкомитета, проделанной накануне.

"Они будут заседать 2-3 дня, в зависимости от объема работы, а затем малый комитет снова продолжит работу в течение трех недель", - объяснил сопредседатель.