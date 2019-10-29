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РИА Новости
Камчатский край

Камчатские депутаты скорректировали параметры бюджета на 2019 год

11:49 29.10.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 29 окт — РИА Новости. Камчатские депутаты утвердили новые, скорректированные параметры бюджета на 2019 год, сообщил РИА Новости сотрудник пресс-службы Законодательного собрания края.
По его словам, доходная часть бюджета региона выросла с 79,1 миллиарда рублей до 80,8 миллиарда, а расходная – с 83 миллиардов до 84,7 миллиардов рублей.
"Часть поступлений из федерального центра являются целевыми. Например, 400 миллионов рублей на завершение строительства трассы Петропавловск – Мильково. Остался совсем небольшой фрагмент дороги. Если сохранять темпы, то будем надеяться, что в ближайшие два года реконструкцию этой трассы удастся завершить", - процитировал собеседник агентства слова председателя Законодательного собрания Валерия Раенко.
Кроме того, 196 миллионов рублей Камчатка получила из Фонда реформирования ЖКХ на программу переселения граждан из аварийного жилья. Также из федерального бюджета получены 120 миллионов рублей на создание групп яслей в детских садах.
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"Кроме того, мы добавляем 45 миллионов на обеспечение двухразового горячего питания льготным категориям школьников, чтобы хватило до конца года. Раньше часть льготников получала горячее питание только раз в день. Сегодня у нас в первой смене дети получают горячий завтрак и обед, а во второй смене горячий обед и полдник", - отметил Раенко.
Остальные запланированные средства пойдут на компенсацию льготных пассажирских перевозок, гранты для среднего и малого бизнеса, ремонт межрайонных дорог, предоставление первоначального взноса по ипотеке для ряда категорий граждан и другие цели.
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