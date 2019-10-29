Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T11:49Z
https://ria.ru/20191029/1560342217.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156008/18/1560081856_0:159:1611:1065_1036x0_80_0_0_5b7a62c21a388ab190266888cccc1d84.jpg
РИА Новости

В Москве мошенники попытались отобрать квартиру у 94-летней женщины

11:47 29.10.2019 (обновлено: 11:49 29.10.2019)
1362
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Квартиру в Таганском районе в центре Москвы попытались отобрать неизвестные у 94-летней москвички по поддельному паспорту, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.
"В полицию поступило заявление от гражданки 1925 года рождения о том, что некоторое время назад к ней приходили неизвестные лица, которых она не запомнила, и интересовались о том, не продает ли гражданка свою квартиру за 2,5 миллиона рублей", - рассказали в полиции.
Участники банды, присвоившей 15 квартир по поддельным завещаниям
06:04РИА Новости
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Женщина в ответ заявила, что родственников у нее нет, живет она одна и квартиру продавать не собирается. Также пенсионерка рассказала полицейским, что неизвестные пытались продать квартиру якобы от ее имени.
После этого злоумышленники обратились в юридическую фирму и попытались по поддельному паспорту оформить квартиру на себя, но довести дело до конца у них не получилось.
Полицейские возбудили уголовное дело по статье 159 УК РФ "Мошенничество".
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
11 октября, 23:33РИА Новости
В Москве проверят данные о мошенничестве с квартирой пенсионерки
1001222
Обсудить 0
МоскваРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
Трамп назвал Зеленского "новым президентом России"
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Гарик Харламов прокомментировал эротическую сцену с женой
Волонтеры во время поиска пропавших в Уфе мужчины с детьми
В Уфе нашли автомобиль мужчины, пропавшего с двумя детьми
Поселок Горный
Военный суд арестовал солдата, застрелившего сослуживцев в Забайкалье
Чашка кофе
Ученые открыли новое полезное свойство кофе
Кадр из фильма Богемская рапсодия
Друг Меркьюри выступил против съемок второй части "Богемской рапсодии"
Инспектор дорожно-патрульной службы на маршруте патрулирования
На МКАД выпавшие из грузовика газовые баллоны повредили три автомобиля
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной думы РФ. 12 февраля 2019
Жириновский назвал источник угроз для всего человечества
Бойцы батальона Азов на базе в городе Широкино, Украина
Украинский террор пришел на американскую землю
Поселок Горный
Одного из погибших в воинской части в Забайкалье похоронят в Оренбуржье
Президент РФ Владимир Путин
Путин поручил ввести уголовное наказание за пропаганду наркотиков в Сети
Участники банды, присвоившей 15 квартир по поддельным завещаниям
В Москве мошенники присвоили 15 квартир по поддельным завещаниям
Российский плацкарт с душем, вендинговыми автоматами, холодильником и микроволновкой
РЖД объявили точную дату запуска обновленных купе и плацкарта с душем
Министр обороны США Марк Эспер
США продолжат контролировать нефтяные месторождения в Сирии
Знак такси на автомобиле на Никольской улице в Москве
В Москве таксист с ножом попытался изнасиловать студентку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:26МИД предупредил о транспортных ограничениях в крупных городах Турции
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
15:21Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования
15:19В Нижегородском Кремле археологи нашли остатки фуникулера XIX века
15:18Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
15:09В Москве на ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин
15:08Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве
15:07Путин планирует обсудить с Орбаном экономику и международную проблематику
15:06Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после сердечного приступа
15:06Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в День народного единства
15:01Депутат от "Слуги народа" заявил о попытках сорвать разведение в Золотом
15:01В Раде призвали Зеленского провести заседание СНБО из-за вспышек дифтерии
14:59Каталонские студенты объявили бессрочную забастовку
14:59На Ямале нашли мужчину, убившего двух женщин и ребенка 19 лет назад
14:58Суд отказался смягчить наказание убившему жену фотографу Лошагину
Лента новостейМолния