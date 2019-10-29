В Москве мошенники попытались отобрать квартиру у 94-летней женщины

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Квартиру в Таганском районе в центре Москвы попытались отобрать неизвестные у 94-летней москвички по поддельному паспорту, сообщили в пресс-службе столичного главка полиции.

"В полицию поступило заявление от гражданки 1925 года рождения о том, что некоторое время назад к ней приходили неизвестные лица, которых она не запомнила, и интересовались о том, не продает ли гражданка свою квартиру за 2,5 миллиона рублей", - рассказали в полиции.

Женщина в ответ заявила, что родственников у нее нет, живет она одна и квартиру продавать не собирается. Также пенсионерка рассказала полицейским, что неизвестные пытались продать квартиру якобы от ее имени.

После этого злоумышленники обратились в юридическую фирму и попытались по поддельному паспорту оформить квартиру на себя, но довести дело до конца у них не получилось.