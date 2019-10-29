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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 15 нарушений режима прекращения огня в Сирии

11:36 29.10.2019
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© SANAСирия
Сирия
© SANA
Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 15 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - 17, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Алеппо – пять, Идлиб – два, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – четыре, Хама – четыре, Латакия – девять", - говорится в сообщении.
В течение суток центром по примирению гуманитарные акции не проводились.
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