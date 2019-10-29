Россия за сутки зафиксировала 15 нарушений режима прекращения огня в Сирии

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 15 фактов открытия огня в провинциях: Латакия – шесть, Алеппо – пять, Идлиб – два, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано 17 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – четыре, Хама – четыре, Латакия – девять", - говорится в сообщении.