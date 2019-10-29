Миронов предложил установить в Госдуме памятный знак Примакову

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить в Госдуме памятный знак Евгению Примакову, который работал в составе нижней палаты парламента третьего созыва.
В Госдуме сегодня открылась выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Евгения Примакова. Экспозиция, организованная нижней палатой парламента совместно с Государственным центральным музеем современной истории России, расскажет о многогранной личности Евгения Примакова, его роли в политической жизни Советского Союза, России и мира. Отдельный раздел выставки посвящён фотоработам самого Примакова на Ближнем Востоке.
"Я, памятуя о том, что Евгений Максимович был депутатом Государственной Думы... уважаемый Вячеслав Викторович (Володин, спикер ГД), выхожу с инициативой: я думаю, будет правильно, если внутри Государственной Думы или снаружи будет памятный знак о том, что здесь в свое время работал депутатом такой выдающийся человек, настоящий патриот Российской Федерации", - заявил политик.
В разные годы Евгений Примаков руководил Службой внешней разведки, министерством иностранных дел, правительством России. В Государственной Думе III созыва возглавлял фракцию "Отечество – Вся Россия".