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РИА Новости

Миронов предложил установить в Госдуме памятный знак Примакову

11:35 29.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Лидер думской фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил установить в Госдуме памятный знак Евгению Примакову, который работал в составе нижней палаты парламента третьего созыва.
В Госдуме сегодня открылась выставка, приуроченная к 90-летию со дня рождения Евгения Примакова. Экспозиция, организованная нижней палатой парламента совместно с Государственным центральным музеем современной истории России, расскажет о многогранной личности Евгения Примакова, его роли в политической жизни Советского Союза, России и мира. Отдельный раздел выставки посвящён фотоработам самого Примакова на Ближнем Востоке.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступает на заседании Ученого совета ИМЭМО РАН имени Е.М. Примакова, посвященном 90-летию со дня рождения Е. М. Примакова. 28 октября 2019
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"Я, памятуя о том, что Евгений Максимович был депутатом Государственной Думы... уважаемый Вячеслав Викторович (Володин, спикер ГД), выхожу с инициативой: я думаю, будет правильно, если внутри Государственной Думы или снаружи будет памятный знак о том, что здесь в свое время работал депутатом такой выдающийся человек, настоящий патриот Российской Федерации", - заявил политик.
В разные годы Евгений Примаков руководил Службой внешней разведки, министерством иностранных дел, правительством России. В Государственной Думе III созыва возглавлял фракцию "Отечество – Вся Россия".
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Сергей МироновГосдума РФЕвгений ПримаковРоссияОбщество
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