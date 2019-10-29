В стратегии развития туризма в РФ появилось определение молодежного туризма

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Распоряжением правительства РФ в стратегию развития туризма в России до 2035 года включено направление "Молодежный туризм", а также определение этого понятия. Оно родилось по инициативе Российского союза молодежи, Федерального агентства по делам молодежи и Министерства высшего образования и науки РФ, говорится в сообщении на сайте Росмолодежи.

Появление подобного направления связно с тем, что значительно возросла доля молодых людей, которые предпочитают самостоятельно организовывать отпуск – покупать билеты и искать жилье. Согласно данным аналитического центра "Нафи", такая тенденция связана с экономией: молодые люди не хотят переплачивать туристическим агентствам. Сложившаяся ситуация подвигла Российский союз молодежи выступить с инициативой создания молодежных дисконтных систем, предоставляющих скидки молодым людям, и предложение нашло отражение в стратегии развития туризма в РФ.

"Молодежный туризм – значимое направление в молодежной политике, которое будет стремительно развиваться. Российский союз молодежи выступил с глобальным предложением содействия развитию международных молодежных дисконтных систем. Учитывая богатый опыт работы РСМ, уверен, это станет очередной успешной инициативой", – отметил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.