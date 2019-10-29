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РИА Новости
Школа волонтера

В стратегии развития туризма в РФ появилось определение молодежного туризма

11:35 29.10.2019 (обновлено: 12:16 29.10.2019)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаВ стратегии развития туризма РФ появилось определение "молодёжный туризм"
В стратегии развития туризма РФ появилось определение молодёжный туризм
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Распоряжением правительства РФ в стратегию развития туризма в России до 2035 года включено направление "Молодежный туризм", а также определение этого понятия. Оно родилось по инициативе Российского союза молодежи, Федерального агентства по делам молодежи и Министерства высшего образования и науки РФ, говорится в сообщении на сайте Росмолодежи.
Появление подобного направления связно с тем, что значительно возросла доля молодых людей, которые предпочитают самостоятельно организовывать отпуск – покупать билеты и искать жилье. Согласно данным аналитического центра "Нафи", такая тенденция связана с экономией: молодые люди не хотят переплачивать туристическим агентствам. Сложившаяся ситуация подвигла Российский союз молодежи выступить с инициативой создания молодежных дисконтных систем, предоставляющих скидки молодым людям, и предложение нашло отражение в стратегии развития туризма в РФ.
"Молодежный туризм – значимое направление в молодежной политике, которое будет стремительно развиваться. Российский союз молодежи выступил с глобальным предложением содействия развитию международных молодежных дисконтных систем. Учитывая богатый опыт работы РСМ, уверен, это станет очередной успешной инициативой", – отметил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Александр Бугаев.
Стоит отметить, что развитие молодежных дисконтных систем благоприятно отразится и на бизнесе: вхождение в состав партнеров Международного клуба привилегий позволит бизнесу стать более конкурентоспособным на рынке.
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Школа волонтераТуризмНовости - ТуризмАлександр БугаевРоссийский союз молодежиРосмолодежь
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