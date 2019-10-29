Медведев назначил Рукавишникова замруководителя Рособрнадзора

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назначил Сергея Рукавишникова заместителем руководителя Рособрнадзора, соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
Согласно данным на сайте Рособрнадзора, ранее Руковишников занимал должность начальника управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
"Назначить Рукавишникова Сергея Михайловича статс-секретарем - заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки", - говорится в документе.