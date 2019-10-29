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РИА Новости

Медведев назначил Рукавишникова замруководителя Рособрнадзора

11:30 29.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев назначил Сергея Рукавишникова заместителем руководителя Рособрнадзора, соответствующий документ опубликован во вторник на сайте кабмина.
Согласно данным на сайте Рособрнадзора, ранее Руковишников занимал должность начальника управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими образовательную деятельность.
"Назначить Рукавишникова Сергея Михайловича статс-секретарем - заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки", - говорится в документе.
Юрий Акиньшин
25 октября, 20:55РИА Новости
Медведев назначил Акиньшина на должность замглавы Росприроднадзора
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Дмитрий МедведевРособрнадзорРоссияОбщество
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