В Нефтекамске из-за отравления угарным газом погиб человек

УФА, 29 окт - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, госпитализированы в башкирском Нефтекамске с признаками отравления угарным газом, сообщил РИА Новости представитель городской больницы.
"По данным дежурного врача больницы, пострадавшие госпитализированы с признаками отравления угарным газом", - сообщили в больнице.
По данным ГУМЧС по Башкирии, из частного дома в больницу доставили пятерых человек, двое из пострадавших - дети, одна женщина 1986 года рождения скончалась.
"После проведенного обследования сотрудниками МЧС России следов горения по данному адресу не обнаружено... Проводятся следственные мероприятия. На месте находятся сотрудники газовой службы, МВД и администрации города", - добавили в ГУМЧС.
16 октября, 17:18РИА НовостиНа Кубани три человека отравились угарным газом