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РИА Новости

В Нефтекамске из-за отравления угарным газом погиб человек

11:22 29.10.2019
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© РИА Новости / Максим БогодвидАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Максим Богодвид
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
УФА, 29 окт - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, госпитализированы в башкирском Нефтекамске с признаками отравления угарным газом, сообщил РИА Новости представитель городской больницы.
"По данным дежурного врача больницы, пострадавшие госпитализированы с признаками отравления угарным газом", - сообщили в больнице.
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27 октября, 12:56РИА Новости
В Ингушетии пять человек отравились угарным газом в частном доме
По данным ГУМЧС по Башкирии, из частного дома в больницу доставили пятерых человек, двое из пострадавших - дети, одна женщина 1986 года рождения скончалась.
"После проведенного обследования сотрудниками МЧС России следов горения по данному адресу не обнаружено... Проводятся следственные мероприятия. На месте находятся сотрудники газовой службы, МВД и администрации города", - добавили в ГУМЧС.
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Республика БашкортостанНефтекамскПроисшествия
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