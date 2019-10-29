В Нефтекамске из-за отравления угарным газом погиб человек

УФА, 29 окт - РИА Новости. Четыре человека, в том числе двое детей, госпитализированы в башкирском Нефтекамске с признаками отравления угарным газом, сообщил РИА Новости представитель городской больницы.

"По данным дежурного врача больницы, пострадавшие госпитализированы с признаками отравления угарным газом", - сообщили в больнице.

По данным ГУМЧС по Башкирии, из частного дома в больницу доставили пятерых человек, двое из пострадавших - дети, одна женщина 1986 года рождения скончалась.