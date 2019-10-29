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РИА Новости

В Донецке начал работу международный экономический форум

11:20 29.10.2019
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© РИА Новости / Сергей АверинДонецк
Донецк
© РИА Новости / Сергей Аверин
Донецк. Архивное фото
ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Международный экономический форум начал свою работу во вторник в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что в качестве почетных гостей и участников мероприятия ожидаются представители 17 стран, в частности, России, Южной Осетии, Абхазии, а также самопровозглашенной Луганской народной республики. Предпринимателей и представителей бизнес-организаций также ждут из Франции, Финляндии, Ирландии, Великобритании, Швейцарии, Болгарии, США, Турции, Сирии, Йемена, Таджикистана, Ирана, Египта. Всего в форуме примут участие около 250 зарубежных делегатов.
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"Встреча такого уровня - это уникальная возможность сформировать конструктивную повестку для расширения географии сотрудничества, продемонстрировать возможности республики, показать наш промышленный потенциал и уровень задач, которые мы перед собой ставим... Сегодня мы имеем твердое намерение вернуть нашему региону репутацию надежного делового партнера", - сказал глава ДНР Денис Пушилин во время открытия Донецкого международного инвестиционного форума.
На уточняющий вопрос журналиста, в какой сфере ожидается подписание большего количества соглашений, Пушилин ответил, что в авангарде угольная и металлургическая промышленность. "Промышленность у нас сегодня находится в некотором авангарде. Уголь, машиностроение. Это мощный плацдарм, который сохранился у Донбасса и который нужно развивать", - добавил он.
По словам организаторов, форум продлится два дня. Закрытие запланировано на 30 октября.
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Донецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинЭкономика
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