В Донецке начал работу международный экономический форум

ДОНЕЦК, 29 окт - РИА Новости. Международный экономический форум начал свою работу во вторник в Донецке, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее в пресс-службе МИД самопровозглашенной Донецкой народной республики сообщили, что в качестве почетных гостей и участников мероприятия ожидаются представители 17 стран, в частности, России, Южной Осетии, Абхазии, а также самопровозглашенной Луганской народной республики. Предпринимателей и представителей бизнес-организаций также ждут из Франции, Финляндии, Ирландии, Великобритании, Швейцарии, Болгарии, США, Турции, Сирии, Йемена, Таджикистана, Ирана, Египта. Всего в форуме примут участие около 250 зарубежных делегатов.

"Встреча такого уровня - это уникальная возможность сформировать конструктивную повестку для расширения географии сотрудничества, продемонстрировать возможности республики, показать наш промышленный потенциал и уровень задач, которые мы перед собой ставим... Сегодня мы имеем твердое намерение вернуть нашему региону репутацию надежного делового партнера", - сказал глава ДНР Денис Пушилин во время открытия Донецкого международного инвестиционного форума.

На уточняющий вопрос журналиста, в какой сфере ожидается подписание большего количества соглашений, Пушилин ответил, что в авангарде угольная и металлургическая промышленность. "Промышленность у нас сегодня находится в некотором авангарде. Уголь, машиностроение. Это мощный плацдарм, который сохранился у Донбасса и который нужно развивать", - добавил он.