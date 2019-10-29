В Пекине состоялся форум женщин Китая и России

Хуан Сяовэй в своем выступлении сказала: "Мы должны позволить женщинам активно принимать участие в работе по сопряжению инициативы "Один пояс и один путь" с Евразийским экономическим союзом и вносить вклад в это дело. Стороны должны укреплять диалог на высоком уровне и углублять межрегиональное сотрудничество, содействовать обмену и сотрудничеству между женщинами Китая и России в разных областях. Необходимо подчеркнуть особую роль женщины в социальной и семейной жизни, способствовать равноправию мужчин и женщин.