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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

В Пекине состоялся форум женщин Китая и России

11:16 29.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Бабушкин / Перейти в фотобанкГорода мира. Пекин
Города мира. Пекин
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
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МОСКВА, 29 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Форум женщин Китая и России, посвященный 70-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами, состоялся в Пекине.
В форуме приняла участие и выступила с речью заместитель председателя Всекитайской федерации женщин Хуан Сяовэй.
Хуан Сяовэй в своем выступлении сказала: "Мы должны позволить женщинам активно принимать участие в работе по сопряжению инициативы "Один пояс и один путь" с Евразийским экономическим союзом и вносить вклад в это дело. Стороны должны укреплять диалог на высоком уровне и углублять межрегиональное сотрудничество, содействовать обмену и сотрудничеству между женщинами Китая и России в разных областях. Необходимо подчеркнуть особую роль женщины в социальной и семейной жизни, способствовать равноправию мужчин и женщин.
Глава Союза женщин России Екатерина Лахова отметила, что ее впечатляют достижения Китая в области государственного и общественного строительства, экономического прогресса, успехи в социальной, культурной и научно-технической областях. "В этих достижениях немало созидательного труда и мудрости женщин Китая, держащих полнеба на своих руках". Она отметила, что "мы, женщины, намерены и впредь вносить вклад в совместное мирное развитие, социальную стабильность и процветание наших стран".
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