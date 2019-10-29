В Пекине состоялся форум женщин Китая и России

МОСКВА, 29 окт - Проект "Россия-Китай: главное". Форум женщин Китая и России, посвященный 70-й годовщине установления дипломатических отношений между двумя странами, состоялся в Пекине.
В форуме приняла участие и выступила с речью заместитель председателя Всекитайской федерации женщин Хуан Сяовэй.
Хуан Сяовэй в своем выступлении сказала: "Мы должны позволить женщинам активно принимать участие в работе по сопряжению инициативы "Один пояс и один путь" с Евразийским экономическим союзом и вносить вклад в это дело. Стороны должны укреплять диалог на высоком уровне и углублять межрегиональное сотрудничество, содействовать обмену и сотрудничеству между женщинами Китая и России в разных областях. Необходимо подчеркнуть особую роль женщины в социальной и семейной жизни, способствовать равноправию мужчин и женщин.
Глава Союза женщин России Екатерина Лахова отметила, что ее впечатляют достижения Китая в области государственного и общественного строительства, экономического прогресса, успехи в социальной, культурной и научно-технической областях. "В этих достижениях немало созидательного труда и мудрости женщин Китая, держащих полнеба на своих руках". Она отметила, что "мы, женщины, намерены и впредь вносить вклад в совместное мирное развитие, социальную стабильность и процветание наших стран".