Медведев оценил работу российского железнодорожного комплекса

"Российский железнодорожный комплекс – один из крупнейших в мире. Его эффективная работа во многом определяет рост национальной экономики, деловой активности, конкурентоспособности отечественного экспорта. И, конечно, железные дороги необходимы людям. Поэтому правительство придаёт особое значение современному развитию отрасли. В настоящее время ведётся большая работа по переходу на "цифровую железную дорогу", - говорится в сообщении.