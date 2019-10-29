Медведев оценил работу российского железнодорожного комплекса

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей международного транспортно-логистического форума "PRO//Движение. 1520", отметив, что российский железнодорожный комплекс является одним из самых крупных в мире и определяет рост национальной экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Российский железнодорожный комплекс – один из крупнейших в мире. Его эффективная работа во многом определяет рост национальной экономики, деловой активности, конкурентоспособности отечественного экспорта. И, конечно, железные дороги необходимы людям. Поэтому правительство придаёт особое значение современному развитию отрасли. В настоящее время ведётся большая работа по переходу на "цифровую железную дорогу", - говорится в сообщении.
Он также отметил, что форум "PRO//Движение. 1520" - важнейшее отраслевое событие года и уникальная площадка для диалога между представителями власти, российских и зарубежных компаний.
"Здесь идёт обмен опытом и новейшими технологиями, налаживаются деловые связи, заключаются взаимовыгодные контракты", - добавил глава кабинета министров.
Медведев подчеркнул, что участников форума ждет насыщенная деловая программа, а сформулированные предложения найдут свое применение на практике и дадут новый импульс развитию железнодорожного транспорта.
Форум "PRO//Движение. 1520" проходит с 28 по 30 октября в Сочи.