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РИА Новости

Медведев оценил работу российского железнодорожного комплекса

11:09 29.10.2019
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© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Международного попечительского совета Московской школы управления "Сколково"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково
© РИА Новости / Александр Астафьев
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поприветствовал участников и гостей международного транспортно-логистического форума "PRO//Движение. 1520", отметив, что российский железнодорожный комплекс является одним из самых крупных в мире и определяет рост национальной экономики, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Российский железнодорожный комплекс – один из крупнейших в мире. Его эффективная работа во многом определяет рост национальной экономики, деловой активности, конкурентоспособности отечественного экспорта. И, конечно, железные дороги необходимы людям. Поэтому правительство придаёт особое значение современному развитию отрасли. В настоящее время ведётся большая работа по переходу на "цифровую железную дорогу", - говорится в сообщении.
Он также отметил, что форум "PRO//Движение. 1520" - важнейшее отраслевое событие года и уникальная площадка для диалога между представителями власти, российских и зарубежных компаний.
"Здесь идёт обмен опытом и новейшими технологиями, налаживаются деловые связи, заключаются взаимовыгодные контракты", - добавил глава кабинета министров.
Медведев подчеркнул, что участников форума ждет насыщенная деловая программа, а сформулированные предложения найдут свое применение на практике и дадут новый импульс развитию железнодорожного транспорта.
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Форум "PRO//Движение. 1520" проходит с 28 по 30 октября в Сочи.
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ЛогистикаТранспортДмитрий МедведевСочи
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