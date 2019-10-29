Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T11:06Z
https://ria.ru/20191029/1560339866.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155312/38/1553123880_0:188:3095:1930_1036x0_80_0_0_31a3aec9416e1a95d8c6a239529b36c9.jpg
РИА Новости

В СПЧ поддержали идею обмена бутылок на оплату проезда в метро

11:06 29.10.2019
201
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажир московского метро проходит через турникеты на станции "Октябрьское Поле"
Пассажир московского метро проходит через турникеты на станции Октябрьское Поле
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Пассажир московского метро проходит через турникеты на станции "Октябрьское Поле". Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека положительно оценил инициативу Минтранса по установке фандоматов, в которые можно будет сдавать бутылки и пополнять в обмен свою транспортную карту или получать баллы на оплату парковки, сообщается на сайте СПЧ.
Ранее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили РИА Новости, что ведомство совместно с Минприроды, Минпромом, Российским экологическим оператором, ФНС, Росприроднадзором, Роспотребнадзором, ОАО "РЖД", а также субъектами, в которых есть метрополитены, прорабатывает установку фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры с зачислением бонусов по возмещению части стоимости проезда. Можно будет сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки и пополнять в обмен свою транспортную карту или получать баллы на оплату парковки.
Буква М у входа на станцию московского метро
Вчера, 15:52РИА Новости
В Мосгордуме поддержали идею установки фандоматов в метро
"Постоянная комиссия СПЧ по экологическим правам положительно оценивает инициативу Минтранса России по установке сети фандоматов, через которые россияне смогут сдавать на переработку пластиковые и алюминиевые банки и бутылки, а взамен получать электронные деньги, которыми можно будет расплачиваться за проезд в метро", - говорится в сообщении.
Однако член Совета Сергей Цыпленков отметил, что эта инициатива без принятия целого ряда дополнительных мер не решит проблему с отходами в России. По его словам, пока в России нет залоговой стоимости на тару и нет обязательств у производителей и продавцов тары что-то с ней делать, эффект влияния на ситуацию с отходами будет минимальный.
"Кроме того у подобного проекта сейчас очень небольшие экономические перспективы. Необходимо вводить не только одно звено (фандоматы), но выстраивать всю цепочку", - подчеркнул Цыпленков.
021010
Обсудить 2
РосприроднадзорСовет по правам человека при Президенте РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Полицейский
В Ленинградской области женщина пробралась в чужую квартиру и украла петуха
Сотрудник полиции
Девушку обокрали на проходившем в полной темноте спектакле "Гоголь-центра"
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании Международного попечительского совета Московской школы управления Сколково
Медведев оценил работу российского железнодорожного комплекса
Сильный ветер
В России более 183 тысяч человек остались без света из-за циклона
Здание МИДа, Гавана, Куба
США спустя полвека возобновляют полеты космических ракет над Кубой
Андрей Богдан
Глава офиса Зеленского не встречался с людьми, представлявшими Джулиани
Гости на съезде Общероссийского народного фронта
ОНФ предложил оборудовать дороги к школам "тревожными кнопками"
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Клишас рассказал о подготовке текста нового КоАП
Здание Государственной Думы РФ в Москве
Миронов предложил установить в Госдуме памятный знак Примакову
Полицейский
В Москве мошенники попытались отобрать квартиру у 94-летней женщины
Куст с опавшей листвой на Красной площади
Шведская Dagens Nyheter назвала Россию "историческим врагом" Европы
Выдача пенсий
Центробанк и Минфин представили новую систему пенсионных накоплений
Телеведущий Владимир Соловьев
Украинские политологи подрались в студии телеканала "Россия 1"
Буква М у входа на станцию московского метро
В Мосгордуме поддержали идею установки фандоматов в метро
Акция протеста в Барселоне
Каталонские студенты объявили бессрочную забастовку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:28Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске
15:28Кадыров передал королю Бахрейна приглашение Путина о визите в Россию
15:26Врач назвала первые признаки инсульта
15:26МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Турции
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
15:21Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования
15:19В Нижегородском Кремле археологи нашли остатки фуникулера XIX века
15:18Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
15:09В Москве на ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин
15:08Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве
15:07Путин планирует обсудить с Орбаном экономику и международную проблематику
15:06Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после сердечного приступа
15:06Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в День народного единства
15:01Депутат от "Слуги народа" заявил о попытках сорвать разведение в Золотом
15:01В Раде призвали Зеленского провести заседание СНБО из-за вспышек дифтерии
Лента новостейМолния