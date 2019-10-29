В СПЧ поддержали идею обмена бутылок на оплату проезда в метро

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека положительно оценил инициативу Минтранса по установке фандоматов, в которые можно будет сдавать бутылки и пополнять в обмен свою транспортную карту или получать баллы на оплату парковки, сообщается на сайте СПЧ.

Ранее в пресс-службе Минтранса РФ сообщили РИА Новости, что ведомство совместно с Минприроды, Минпромом, Российским экологическим оператором, ФНС, Росприроднадзором, Роспотребнадзором, ОАО "РЖД", а также субъектами, в которых есть метрополитены, прорабатывает установку фандоматов на объектах транспортной инфраструктуры с зачислением бонусов по возмещению части стоимости проезда. Можно будет сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, а также алюминиевые банки и пополнять в обмен свою транспортную карту или получать баллы на оплату парковки.

"Постоянная комиссия СПЧ по экологическим правам положительно оценивает инициативу Минтранса России по установке сети фандоматов, через которые россияне смогут сдавать на переработку пластиковые и алюминиевые банки и бутылки, а взамен получать электронные деньги, которыми можно будет расплачиваться за проезд в метро", - говорится в сообщении.

Однако член Совета Сергей Цыпленков отметил, что эта инициатива без принятия целого ряда дополнительных мер не решит проблему с отходами в России. По его словам, пока в России нет залоговой стоимости на тару и нет обязательств у производителей и продавцов тары что-то с ней делать, эффект влияния на ситуацию с отходами будет минимальный.