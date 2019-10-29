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РИА Новости

Клишас рассказал о подготовке текста нового КоАП

11:00 29.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. Архивное фото
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт - РИА Новости. Предварительный текст особенной части нового Кодекса об административных правонарушениях РФ будет разработан к 1 декабря текущего года, сообщил журналистам председатель Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Во вторник в Ростове-на-Дону проходит заседание комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, касающееся предложений субъектов РФ по модернизации особенной части Кодекса РФ об административных нарушениях. В особенной части кодекса рассматриваются все виды административных правонарушений, определяется ответственность за их совершение.
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас
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"Думаю, что к 1 декабря мы уже получим основной текст особенной части (КоАП). После этого он будет разослан в регионы, мы начнем работать непосредственно над текстом вместе с представительными органами законодательных собраний субъектов, в первую очередь", - сказал Клишас.
Он добавил, что по предварительным планам, в марте следующего года уже будет готов полный согласованный текст кодекса, который правительство подготовит для внесения в Госдуму. Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить проект нового КоАП. По его словам, новый кодекс будет компактным, четким и логичным.
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Андрей КлишасРоссияОбщество
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