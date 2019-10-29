Клишас рассказал о подготовке текста нового КоАП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт - РИА Новости. Предварительный текст особенной части нового Кодекса об административных правонарушениях РФ будет разработан к 1 декабря текущего года, сообщил журналистам председатель Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

Во вторник в Ростове-на-Дону проходит заседание комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, касающееся предложений субъектов РФ по модернизации особенной части Кодекса РФ об административных нарушениях. В особенной части кодекса рассматриваются все виды административных правонарушений, определяется ответственность за их совершение.

"Думаю, что к 1 декабря мы уже получим основной текст особенной части (КоАП). После этого он будет разослан в регионы, мы начнем работать непосредственно над текстом вместе с представительными органами законодательных собраний субъектов, в первую очередь", - сказал Клишас.