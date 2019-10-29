Клишас рассказал о подготовке текста нового КоАП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 окт - РИА Новости. Предварительный текст особенной части нового Кодекса об административных правонарушениях РФ будет разработан к 1 декабря текущего года, сообщил журналистам председатель Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
Во вторник в Ростове-на-Дону проходит заседание комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству, касающееся предложений субъектов РФ по модернизации особенной части Кодекса РФ об административных нарушениях. В особенной части кодекса рассматриваются все виды административных правонарушений, определяется ответственность за их совершение.
"Думаю, что к 1 декабря мы уже получим основной текст особенной части (КоАП). После этого он будет разослан в регионы, мы начнем работать непосредственно над текстом вместе с представительными органами законодательных собраний субъектов, в первую очередь", - сказал Клишас.
Он добавил, что по предварительным планам, в марте следующего года уже будет готов полный согласованный текст кодекса, который правительство подготовит для внесения в Госдуму. Ранее председатель правительства РФ Дмитрий Медведев поручил подготовить проект нового КоАП. По его словам, новый кодекс будет компактным, четким и логичным.