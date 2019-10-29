Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T11:09Z
https://ria.ru/20191029/1560339348.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/156033/92/1560339203_0:0:2048:1152_1036x0_80_0_0_0d1cb22aae8f7eefd4523ea8a05fdfc8.jpg
РИА Новости

В Японии скончалась первая в стране женщина, работавшая в ООН

10:56 29.10.2019 (обновлено: 11:09 29.10.2019)
528
© REUTERS / Pierre VirotВерховный комиссар ООН по делам беженцев Садако Огата во время пресс-конференции в Женеве. 20 ноября 1998
Верховный комиссар ООН по делам беженцев Садако Огата во время пресс-конференции в Женеве. 20 ноября 1998
© REUTERS / Pierre Virot
ТОКИО, 29 окт - РИА Новости. В Японии скончалась первая в стране женщина, работавшая на высокой должности в Организации объединенных наций и защищавшая права беженцев, сообщает агентство Киодо.
По данным агентства, Садако Огате, работавшей в ООН в том числе в должности Верховного комиссара по делам беженцев, было 92 года, когда она ушла из жизни 22 октября этого года. Свое назначение в ООН Огата получила в 1991 году и объездила множество конфликтных точек на планете, помогая вынужденным переселенцам.
Впервые свою работу в постпредстве Японии при ООН она начала в 1976 году. В 2003 году Огата стала первым президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA), который оказывал поддержку таким странам, как Афганистан и Южный Судан.
В 2012 году она ушла на пенсию с этой должности, но вошла в группу советников Оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года.
Огата родилась в Токио 16 сентября 1927 года в семействе выдающихся политических деятелей. По данным Киодо, ее прадед Цуёси Инукаи был премьер-министром Японии с 1931 по 1932 годы, а дед Кэнкити Ёсидзава занимал пост министра иностранных дел страны в 1932 году.
Детство Огата провела за границей, в том числе в США и Китае. Окончив женский университет в Токио, она продолжила учебу и получила докторскую степень в США.
100200
Обсудить 1
Садако ОгатаООНЯпонияВ мире
Рекомендуем
Спектакль Эх ты, Ваня театральной студии Быть при Тюменском индустриальном университете
Определились финалисты конкурса студенческих и любительских театров РФ
Мария Ласицкене завоевала золотую медаль на VII Всемирных военных играх
Российская команда заняла второе место на Всемирных военных играх в Китае
Лист из анкеты специального назначения, заполненной Николаусом Рилем
Раскрыты данные о немецких ученых, помогавших СССР создавать атомную бомбу
Мужчина с дипломатом
Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2019 годах
Сотрудники в офисе
Названы регионы с самым низким уровнем безработицы
Набережная
Волжская Ривьера: зачем туристы едут в Кинешму
Акция протеста в Барселоне
Сторонники независимости Каталонии доносят в суды на самих себя
Старт отвода сил между ополченцами ЛНР и украинскими силовиками у города Золотое. Стоп-кадр видео
Украина и ЛНР начали отвод войск в районе Золотого
Телеведущий Владимир Соловьев
Украинские политологи подрались в студии телеканала "Россия 1"
Концерт мастеров искусств в Кремлевском Дворце съездов после торжественного заседания ЦК ВЛКСМ
В России предложили возродить комсомол
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Турецкий посол прокомментировал соглашения Анкары с Россией и США по Сирии
Дмитрий Захарченко, обвиняемый в коррупции, перед началом заседания Пресненского суда города Москвы
Суд вынесет решение по жалобе на приговор отцу полковника Захарченко
Президент РФ Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Посол Турции рассказал о роли дружбы Путина и Эрдогана
Шведская активиста Грета Тунберг
"Марионетка русских": новый мировой лидер требует мести, и нам будет плохо
Лидер Исламского государства* Абу Бакр аль-Багдади
Лидер ИГ* Абу-Бакр аль-Багдади
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:29СМИ: главу Черновицкого облсовета подозревают в получении крупной взятки
15:28Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске
15:28Кадыров передал королю Бахрейна приглашение Путина о визите в Россию
15:26Врач назвала первые признаки инсульта
15:26МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Турции
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
15:21Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования
15:19В Нижегородском Кремле археологи нашли остатки фуникулера XIX века
15:18Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
15:09В Москве на ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин
15:08Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве
15:07Путин планирует обсудить с Орбаном экономику и международную проблематику
15:06Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после сердечного приступа
15:06Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в День народного единства
15:01Депутат от "Слуги народа" заявил о попытках сорвать разведение в Золотом
Лента новостейМолния