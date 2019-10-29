В Японии скончалась первая в стране женщина, работавшая в ООН

Верховный комиссар ООН по делам беженцев Садако Огата во время пресс-конференции в Женеве. 20 ноября 1998

ТОКИО, 29 окт - РИА Новости. В Японии скончалась первая в стране женщина, работавшая на высокой должности в Организации объединенных наций и защищавшая права беженцев, сообщает агентство В Японии скончалась первая в стране женщина, работавшая на высокой должности в Организации объединенных наций и защищавшая права беженцев, сообщает агентство Киодо

По данным агентства, Садако Огате, работавшей в ООН в том числе в должности Верховного комиссара по делам беженцев, было 92 года, когда она ушла из жизни 22 октября этого года. Свое назначение в ООН Огата получила в 1991 году и объездила множество конфликтных точек на планете, помогая вынужденным переселенцам.

Впервые свою работу в постпредстве Японии при ООН она начала в 1976 году. В 2003 году Огата стала первым президентом Японского агентства международного сотрудничества (JICA), который оказывал поддержку таким странам, как Афганистан и Южный Судан.

В 2012 году она ушла на пенсию с этой должности, но вошла в группу советников Оргкомитета Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио 2020 года.

Огата родилась в Токио 16 сентября 1927 года в семействе выдающихся политических деятелей. По данным Киодо, ее прадед Цуёси Инукаи был премьер-министром Японии с 1931 по 1932 годы, а дед Кэнкити Ёсидзава занимал пост министра иностранных дел страны в 1932 году.