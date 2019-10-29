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РИА Новости
Тверская область

Руденя: усилена группировка по восстановлению электроснабжения Верхневолжья

10:52 29.10.2019
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© Фото пресс-служба правительства тверской областиРуденя: усилена группировка по восстановлению электроснабжения Верхневолжья
Руденя: усилена группировка по восстановлению электроснабжения Верхневолжья
© Фото пресс-служба правительства тверской области
ТВЕРЬ, 29 окт – РИА Новости. По состоянию на 9 утра МСК вторника, в Тверской области еще остаются потребители, которым необходимо восстановить электроснабжение, нарушенное из-за непогоды, обрушившейся на регион в ночь на понедл6еьник, сообщает пресс-служба областного правительства.
"Нужно приложить максимальные усилия для возобновления энергоснабжения", – заявил губернатор области Игорь Руденя, который утром во вторник провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Тверской области.
По сообщению пресс-службы, ночью была подключена важная линия Бежецк-Пищалкино. Планируется, что во вторник по основной линии будет подключен Весьегонск. Также стратегически важными направлениями являются Лесное, Фирово, Бологое. Кроме того, будут производиться переключения линий на постоянные схемы.
По данным руководителя филиала "Россети Центр Тверьэнерго", во вторник до конца светового дня к электроснабжению планируется подключить всех потребителей.
Тверь
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Пресс-служба сообщает, что по итогам заседания принято решение об усилении группировки, задействованной в восстановлении электроснабжения региона. На местах работают свыше 120 бригад, 130 единиц специальной техники, более пятимсот 500 человек. Для скорейшего восстановления энергоснабжения в Тверскую область привлечены бригады Россетей из других регионов. Таким образом, группировка усиливается почти до одной тысячи человек.
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Тверская областьИгорь Руденя
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