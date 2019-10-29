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РИА Новости

В России более 183 тысяч человек остались без света из-за циклона

10:50 29.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкСильный ветер
Сильный ветер
© РИА Новости / Максим Блинов
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Сильный ветер. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Свыше 180 тысяч человек остались без энергоснабжения за последние три дня в 16 регионах пяти федеральных округов страны после прохождения мощного циклона, сопровождавшегося порывами ветра до 23 метров в секунду, пострадали 10 человек, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.
"С 26 октября из-за сильных порывов ветра в более чем 3 тысячах населенных пунктах 143 муниципальных образований 16 субъектов Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов было нарушено энергоснабжение свыше 74 тысяч жилых домов, в которых проживают более 183 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, без электроснабжения также остались 303 социально значимых объекта. Сильным ветром повалено свыше 160 деревьев, повреждены кровли 19 жилых домов, девяти административных и двух производственных зданий, 15 социально значимых объектов. Упавшими деревьями также повреждены 23 легковых автомобиля.
"Пострадали 10 человек, шесть из них госпитализированы", - отметил собеседник агентства, добавив, что четверо госпитализированных находятся в больницах Татарстана и двое - в Псковской области.
Всего стихия затронула территории 143 муниципальных образований в Новгородской, Псковской, Вологодской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Кировской, Свердловской и Челябинской областей, а также Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Пермского и Алтайского краев.
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Только в Нижегородской области за минувшие сутки без света в 274 населенных пунктах остались 19,1 тысячи жилых домов с населением более 40,2 тысячи человек и почти 60 социально значимых объектов. В Алтайском крае было нарушено энергоснабжение семи муниципальных образований с населением около 6 тысяч человек, а также 47 социально значимых объектов. В Свердловской области стихия оставила без электроснабжения 24 населенных пункта, в которых проживают более 7,8 тысячи человек.
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