В России более 183 тысяч человек остались без света из-за циклона

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Свыше 180 тысяч человек остались без энергоснабжения за последние три дня в 16 регионах пяти федеральных округов страны после прохождения мощного циклона, сопровождавшегося порывами ветра до 23 метров в секунду, пострадали 10 человек, сообщил РИА Новости во вторник представитель экстренных служб.

"С 26 октября из-за сильных порывов ветра в более чем 3 тысячах населенных пунктах 143 муниципальных образований 16 субъектов Северо-Западного, Центрального, Приволжского, Уральского и Сибирского федеральных округов было нарушено энергоснабжение свыше 74 тысяч жилых домов, в которых проживают более 183 тысяч человек", - сказал собеседник агентства.

По его словам, без электроснабжения также остались 303 социально значимых объекта. Сильным ветром повалено свыше 160 деревьев, повреждены кровли 19 жилых домов, девяти административных и двух производственных зданий, 15 социально значимых объектов. Упавшими деревьями также повреждены 23 легковых автомобиля.

"Пострадали 10 человек, шесть из них госпитализированы", - отметил собеседник агентства, добавив, что четверо госпитализированных находятся в больницах Татарстана и двое - в Псковской области.

Всего стихия затронула территории 143 муниципальных образований в Новгородской, Псковской, Вологодской, Тверской, Ярославской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской, Кировской, Свердловской и Челябинской областей, а также Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Пермского и Алтайского краев.