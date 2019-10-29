Ирина Каклюгина назначена на должность министра образования Подмосковья

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Ирина Каклюгина утверждена в должности министра образования Московской области, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Ранее занимавшая пост министра образования Московской области Ольга Забралова назначена на должность первого заместителя председателя правительства региона.
"Ирина Каклюгина назначена на должность министра образования Московской области ", - сказал Воробьев на заседании правительства Подмосковья во вторник.
Ранее Каклюгина занимала должность первого заместителя министра образования Московской области.