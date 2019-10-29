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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись почти 700 беженцев из Иордании и Ливана

10:45 29.10.2019
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© AP Photo / Raad AdaylehСирийские беженцы
Сирийские беженцы
© AP Photo / Raad Adayleh
Сирийские беженцы. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Почти 700 сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 689 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 178 человек (женщин – 53, детей – 91), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 511 человек (женщин – 153, детей – 261)", - говорится в сообщении.
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Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись более 450 тысяч беженцев: свыше 144 тысяч из Ливана и почти 307 тысяч человек из Иордании.
По данным центра, инженерные подразделения Сирии за сутки разминировали 2,3 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 31 взрывоопасный предмет.
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