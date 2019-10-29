В Сирию за сутки вернулись почти 700 беженцев из Иордании и Ливана

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Почти 700 сирийских беженцев вернулись в Сирию из Иордании и Ливана за минувшие сутки, следует из информационного бюллетеня центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованного на сайте Минобороны России.

"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 689 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 178 человек (женщин – 53, детей – 91), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 511 человек (женщин – 153, детей – 261)", - говорится в сообщении.

Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись более 450 тысяч беженцев: свыше 144 тысяч из Ливана и почти 307 тысяч человек из Иордании.