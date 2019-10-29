Медведев поздравил с юбилеем президента журфака МГУ Засурского

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 90-летием президента факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, профессора, доктора филологических наук, заслуженного журналиста РФ Ясена Засурского, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.

"Выпускники вашего факультета – широко образованные и востребованные специалисты. Но важнее всего то, что в каждом из них вы всегда умели разглядеть и ценили – личность. В одном из своих интервью вы сказали: "Самая главная для меня награда – учить студентов. Я просто очень люблю их". Всем, кому посчастливилось у вас учиться, с теплотой и признательностью вспоминают ваше мастерство педагога, достоинство, эрудицию, искреннюю любовь и уважение к студентам", - говорится в тексте телеграммы.

По словам премьера, Засурский создал на факультете журналистики МГУ выдающуюся научную школу, объединил вокруг себя уникальных преподавателей и профессоров, а также открыл студентам огромные возможности для реализации их талантов.

Премьер подчеркнул, что в цифровую эпоху от журналистов требуются всё новые знания и навыки. Заслуги Засурского в том, что высокое "человеческое измерение" этой профессии остаётся неизменным, а заложенные им традиции находят достойное продолжение в нынешнем очень технологичном мире", говорится в телеграмме.