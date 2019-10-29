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РИА Новости

Медведев поздравил с юбилеем президента журфака МГУ Засурского

10:42 29.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясен Засурский
Президент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясен Засурский
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент факультета журналистики Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Ясен Засурский. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 90-летием президента факультета журналистики МГУ имени Ломоносова, профессора, доктора филологических наук, заслуженного журналиста РФ Ясена Засурского, соответствующая телеграмма опубликована на сайте кабмина.
"Выпускники вашего факультета – широко образованные и востребованные специалисты. Но важнее всего то, что в каждом из них вы всегда умели разглядеть и ценили – личность. В одном из своих интервью вы сказали: "Самая главная для меня награда – учить студентов. Я просто очень люблю их". Всем, кому посчастливилось у вас учиться, с теплотой и признательностью вспоминают ваше мастерство педагога, достоинство, эрудицию, искреннюю любовь и уважение к студентам", - говорится в тексте телеграммы.
Президент журфака МГУ имени М.В. Ломоносова Ясен Засурский
Вчера, 10:00РИА Новости
Ясен Засурский: журналистика сохранится, как чтение и письмо
По словам премьера, Засурский создал на факультете журналистики МГУ выдающуюся научную школу, объединил вокруг себя уникальных преподавателей и профессоров, а также открыл студентам огромные возможности для реализации их талантов.
Премьер подчеркнул, что в цифровую эпоху от журналистов требуются всё новые знания и навыки. Заслуги Засурского в том, что высокое "человеческое измерение" этой профессии остаётся неизменным, а заложенные им традиции находят достойное продолжение в нынешнем очень технологичном мире", говорится в телеграмме.
Засурский 29 октября отмечает свое 90-летие. Он был деканом факультета журналистики МГУ имени Ломоносова с 1965 по 2007 год, а с 2007 года стал президентом факультета журналистики МГУ. Засурский имеет ряд наград: два ордена и "Знак Почета", орден Трудового Красного Знамени, орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени, золотую медаль ЮНЕСКО им. Махатмы Ганди. Два раза становился лауреатом Ломоносовской премии, также получил премию "Триумф". В 2015 году удостоен премии правительства РФ в области СМИ.
Президент факультета журналистики МГУ имени М.В.Ломоносова профессор Ясен Засурский. Архивное фото
29 октября 2018, 11:59РИА Новости
Журналистика усиливает роль в развитии общества, считает Засурский
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Ясен ЗасурскийДмитрий МедведевРоссияОбщество
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