Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-29T10:41Z
https://ria.ru/20191029/1560338426.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/156021/36/1560213615_0:272:3158:2048_1036x0_80_0_0_3af83c83be65c5f0b4bceb97fb20dc35.jpg
РИА Новости
Война в Сирии

Сирийская оппозиция выступила за передачу административной власти регионам

10:41 29.10.2019
213
© Фото : SANAДамаск
Дамаск
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 29 окт – РИА Новости, Елизавета Исакова. Оппозиция Сирии хотела бы предоставить больше административных полномочий регионам страны, в том числе курдским, заявил РИА Новости сопредседатель делегации сирийской оппозиции в конституционном комитете Хади Альбахр.
"Мы видим объединенную Сирию, как на территориальном уровне, так и между людьми. Мы представляем одну страну, и мы не видим ее разделенной", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готова ли оппозиция предоставить автономию курдским регионам Сирии.
Бойцы поддерживаемой Турцией сирийской вооруженной оппозиции празднуют взятие города Телль-Абъяд.
10:28Война в Сирии
Сирийская оппозиция призвала провести референдум по новой конституции
По словам Альбахра, оппозиция хотела бы, чтобы регионы были наделены большими полномочиями, в том числе, в области принятия административных решений, тогда как решения в области внешней политики, монетарной политики и обороны оставались бы за центральной властью.
В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Они будут большинством голосов принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав из 45 человек. Назначать членов малого состава будут из числа членов соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.
Официальное начало работы конституционного комитета должно состояться 30 октября в Женеве.
Дамаск
10:03Война в Сирии
Сирийская оппозиция подготовила свой проект конституции
600015
Обсудить 0
Война в СирииСирияООНВ мире
Рекомендуем
Дамаск
Сирийская оппозиция призвала провести референдум по новой конституции
Дамаск
Сирийская оппозиция призвала определиться со сроком полномочий президента
Дамаск
Сирийская оппозиция подготовила свой проект конституции
Дамаск
Сирийская оппозиция рассчитывает на поддержку России в политурегулировании
Турецкое КПП на границе с Сирией. Вид из города Айн-аль-Араб (Кобани)
Посол Турции заявил, что нет нужды в новой операции на севере Сирии
Зал генассамблеи в женевском офисе ООН
Оппозиция Сирии надеется на продолжение межсирийских переговоров в Женеве
Сергей Лавров и Евгений Примаков
Лавров рассказал об идее Примакова создать "треугольник" Россия-Индия-Китай
Сирийские военные
Сирийская оппозиция призвала продолжать борьбу с терроризмом
Во время переговоров по Сирии в отделении ООН в Женеве
Альбахр рассказал о планах работы сирийской оппозиции в Женеве
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле оценили перспективы запуска Конституционного комитета Сирии
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам встречи
Турецкий посол прокомментировал соглашения Анкары с Россией и США по Сирии
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
В Киеве заявили, что предварительно дата "нормандской встречи" определена
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко
В Киеве призвали привлечь третью силу в случае провала переговоров в Минске
Турецкие военные в Тель-Абъяде, Сирия
Турецкий посол назвал сообщения об использовании фосфора в Сирии клеветой
Президент Украины Владимир Зеленский
В офисе Зеленского прокомментировали снижение рейтинга президента
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:29СМИ: главу Черновицкого облсовета подозревают в получении крупной взятки
15:28Контактная группа по Донбассу начала переговоры в Минске
15:28Кадыров передал королю Бахрейна приглашение Путина о визите в Россию
15:26Врач назвала первые признаки инсульта
15:26МИД предупредил россиян о транспортных ограничениях в Турции
15:22Илон Маск предстанет перед судом в США за оскорбление британского дайвера
15:22Лидер ПМР отметил замедление переговоров по приднестровскому урегулированию
15:22Зариф заявил, что Трамп не вправе навязывать Ирану одностороннее соглашение
15:21Васильева призвала работодателей способствовать развитию профобразования
15:19В Нижегородском Кремле археологи нашли остатки фуникулера XIX века
15:18Ученые уточнили причину одного из крупнейших вымираний на Земле
15:15В Госдуме прокомментировали сообщения о разведении сил в Золотом
15:13Юнкер ответил на обвинения в алкоголизме
15:11Ополченцы ДНР заявили о готовности к отводу сил у Петровского в Донбассе
15:09В Москве на ВДНХ роботы расскажут страшилки на Хеллоуин
15:08Путин принимает участие в открытие памятника Примакову в Москве
15:07Путин планирует обсудить с Орбаном экономику и международную проблематику
15:06Максим Фадеев рассказал о своем самочувствии после сердечного приступа
15:06Синоптики пообещали москвичам резкое потепление в День народного единства
15:01Депутат от "Слуги народа" заявил о попытках сорвать разведение в Золотом
Лента новостейМолния