Сирийская оппозиция выступила за передачу административной власти регионам

"Мы видим объединенную Сирию, как на территориальном уровне, так и между людьми. Мы представляем одну страну, и мы не видим ее разделенной", - сказал он, отвечая на вопрос о том, готова ли оппозиция предоставить автономию курдским регионам Сирии.

По словам Альбахра, оппозиция хотела бы, чтобы регионы были наделены большими полномочиями, в том числе, в области принятия административных решений, тогда как решения в области внешней политики, монетарной политики и обороны оставались бы за центральной властью.

В конце сентября ООН объявила о формировании конституционного комитета Сирии, призванного подготовить конституционную реформу. Конституционный комитет состоит из 150 человек – по 50 представителей от правительства, сирийской оппозиции и гражданского общества. Они будут большинством голосов принимать конституционные проекты, которые будет готовить малый состав из 45 человек. Назначать членов малого состава будут из числа членов соответствующих частей большого состава, по 15 человек от каждой группы. Большой орган может созываться параллельно или периодически по мере продвижения работы малого органа для обсуждения и принятия предложений.