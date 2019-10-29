В Голливуде из-за пожаров отменили премьерный показ "Терминатора"

Как сообщается, премьера фильма должна была состояться в понедельник 28 октября в Лос-Анджелесе и собрать на красной ковровой дорожке сыгравших в фильме актеров, включая Арнольда Шварценеггера, Линду Хэмилтон и Маккензи Дэвис.

"В свете бушующих в этом районе пожаров Paramount Pictures и Skydance отменили премьеру фильма "Терминатор: Темные судьбы". Мы направим еду, предназначенную для приема, американскому Красному Кресту, который оказывает помощь пострадавшим от пожара", — приводит телеканал заявление компаний.

Пожар, возникший в ночь на понедельник, получил название "Гетти", поскольку бушует рядом с Центром Гетти — музейным комплексом в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Сообщалось, что площадь лесного пожара за несколько часов выросла более чем в пять раз, а обязательной эвакуации подлежат 3,3 тысячи домов. По последним данным пожарного департамента Лос-Анджелеса, площадь пожара уже составляет 400 акров (более 160 гектаров). Ранее сообщалось, что пожар уничтожил около 30 гектаров.