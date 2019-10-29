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РИА Новости
Культура

В Голливуде из-за пожаров отменили премьерный показ "Терминатора"

10:41 29.10.2019 (обновлено: 12:19 29.10.2019)
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© Paramount Pictures, 2019Кадр из фильма "Терминатор: Темные судьбы" (2019)
Кадр из фильма Терминатор: Темные судьбы (2019)
© Paramount Pictures, 2019
Кадр из фильма "Терминатор: Темные судьбы" (2019)
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Премьерный показ фильма "Терминатор: Темные судьбы" отменили в Голливуде из-за бушующих в Калифорнии природных пожаров, сообщает телеканал CNN со ссылкой на заявление компаний Paramount Pictures и Skydance.
Как сообщается, премьера фильма должна была состояться в понедельник 28 октября в Лос-Анджелесе и собрать на красной ковровой дорожке сыгравших в фильме актеров, включая Арнольда Шварценеггера, Линду Хэмилтон и Маккензи Дэвис.
"В свете бушующих в этом районе пожаров Paramount Pictures и Skydance отменили премьеру фильма "Терминатор: Темные судьбы". Мы направим еду, предназначенную для приема, американскому Красному Кресту, который оказывает помощь пострадавшим от пожара", — приводит телеканал заявление компаний.
Бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварцнеггер написал в твиттере, что из-за пожаров был вынужден покинуть свой дом. "Если вы находитесь в зоне эвакуации, не тратьте время впустую. Уходите", — добавил Шварценеггер.
Кадр из трейлера фильма Терминатор: Темные судьбы
21 октября, 15:17Культура
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Пожар, возникший в ночь на понедельник, получил название "Гетти", поскольку бушует рядом с Центром Гетти — музейным комплексом в пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния). Сообщалось, что площадь лесного пожара за несколько часов выросла более чем в пять раз, а обязательной эвакуации подлежат 3,3 тысячи домов. По последним данным пожарного департамента Лос-Анджелеса, площадь пожара уже составляет 400 акров (более 160 гектаров). Ранее сообщалось, что пожар уничтожил около 30 гектаров.
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КультураАрнольд ШварценеггерГолливуд
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