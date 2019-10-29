Итальянский экс-сенатор рассказал о значении Московского радио

РИМ, 29 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Московское радио олицетворяло для многих итальянцев, в особенности для представителей левых сил, "большую надежду на перемены", заявил в интервью РИА Новости президент неаполитанской культурной ассоциация "Максим Горький", бывший член Сената парламента Италии Луиджи Марино.

Во вторник отмечается 90-летие Московского радио, ставшего предшественником радиостанций Голос России и Sputnik. Официальное вещание было начато в Москве 29 октября 1929 года. Именно благодаря этой радиостанции СССР считается первой страной, начавшей целенаправленное иновещание. До 1993 года радио, вещавшее более чем на 70 языках мира, сменило несколько названий, но более всего оно запомнилось слушателям как Московское радио.

Сам Марино, ставший впоследствии большим подвижником русской культуры на Апеннинах, начал слушать передачи Московского радио еще в 1960-е годы, будучи студентом.

"Мои первые воспоминания, связанные с Московским радио, относятся к началу 1960-х годов, когда я занялся изучением русского языка и раз в неделю ходил на занятия в ассоциацию "Италия-СССР" в Неаполе. Тогда я даже подумать не мог, что много лет спустя мне придется ее возглавить… По совету преподавателя, чтобы услышать хорошую русскую речь, я начал слушать радиопередачи. Причем обычно это происходило ночью, потому что днем были серьезные помехи, а ночью сигнал из Москвы доходил лучше", - рассказал он.

"Именно в ночное время была такая передача, которая называлась "Розыск родных". В ней рассказывалось о людях, которые потеряли своих близких в годы войны. Например, женщина из Казахстана, уехавшая в эвакуацию из Ленинграда во время блокады, разыскивала своего младшего брата. Эти истории военного времени, настолько глубоко меня взволновали, что до сих пор остаются в моей памяти. Слушая рассказы советских людей, я как будто переносился в блокадный Ленинград, переживал события тяжелой военной поры", - отметил бывший сенатор.

По словам Марино, именно эта программа стала его самым сильным впечатлением от передач Московского радио.

"В 1964 году я впервые приехал в Советский Союз и попал в Ленинград. Пошел на Пискаревское мемориальное кладбище и снова уже на русской земле вспомнил и вновь пережил те истории, услышанные по радио. Это был незабываемо", - вспоминает Марино.

"Московское радио для нас, молодых итальянцев, особенно представителей левых сил, олицетворяло большую надежду на перемены", - подчеркнул политик.

"В те годы СССР придавал силы не только коммунистам и социалистам, но и всем левым на Западе, в том числе в Италии. Когда у нас в стране все антифашистские силы консолидировались, это сделало возможным проведение крупных социальных реформ. И Московское радио также сыграло в этом процессе определенную роль", - сказал собеседник РИА Новости.

"Интерес к русскому языку и близость политических взглядов постепенно переросли у меня и моих друзей в искреннюю любовь к вашей великой стране. У кого-то эта любовь начиналась с русской музыки, у кого-то – с русской литературы, искусства или науки. Больше узнавая обо всем этом, в том числе из радиопередач, мы полюбили Россию, и эта любовь живет в наших сердцах по сей день", - отметил президент ассоциации "Максим Горький".

Экс-сенатор также вспомнил, как приехав в город на Неве, воочию увидел там творения Растрелли, Росси и других знаменитых итальянских архитекторов, придавших неповторимый облик северной столице России.

"Для меня, неаполитанца, стало приятным открытием то, что наши композиторы Джованни Паизьелло и Доменико Чимароза долго жили и работали в Санкт-Петербурге, чувствуя там себя как дома. Тогда я понял, насколько давно и тесно связаны наши страны и народы, как велик у нас взаимный интерес к общению. И это понимание во многом предопределило всю мою дальнейшую жизнь", - подытожил Марино.