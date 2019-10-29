Итальянский экс-сенатор рассказал о значении Московского радио

Иновещание ведет свою историю с 29 октября 1929 года. Именно тогда появилось "Московское радио", чей голос услышали за рубежом.
Иновещание ведет свою историю с 29 октября 1929 года. Именно тогда появилось "Московское радио", чей голос услышали за рубежом.
Первым языком "Московского радио" был немецкий, а вещание на Германию шло через день дважды в сутки.
Первым языком "Московского радио" был немецкий, а вещание на Германию шло через день дважды в сутки.
Однако уже в 1930 году станция перешла на работу в ежедневном режиме.
Очень скоро "Московское радио" заговорило по-английски и французски.
Накануне Второй мировой войны вещание из Москвы осуществлялось на 13 языках.
Накануне Второй мировой войны вещание из Москвы осуществлялось на 13 языках.
После нападения фашистской Германии на Советский Союз трансляции велись уже на 21 языке.
После нападения фашистской Германии на Советский Союз трансляции велись уже на 21 языке.
Во всем мире не без помощи "Московского радио" узнали о том, что именно на Восточном фронте происходят главные события Второй мировой.
Во всем мире не без помощи "Московского радио" узнали о том, что именно на Восточном фронте происходят главные события Второй мировой.
Иновещание заложило традицию высокопрофессиональной страноведческой радиожурналистики.
Иновещание заложило традицию высокопрофессиональной страноведческой радиожурналистики.
В 1993 году на базе "Международного московского радио" появилась радиокомпания "Голос России". Ее преемником в 2014 году стал Sputnik, входящий в медиагруппу "Россия сегодня".
В 1993 году на базе "Международного московского радио" появилась радиокомпания "Голос России". Ее преемником в 2014 году стал Sputnik, входящий в медиагруппу "Россия сегодня".
Концепция иновещания со временем изменилась. Если раньше эфиры вели из Москвы, то теперь большинство программ производят на местах.
Концепция иновещания со временем изменилась. Если раньше эфиры вели из Москвы, то теперь большинство программ производят на местах.
С развитием техники на смену средним и коротким радиоволнам пришли цифровые форматы и интернет.
С развитием техники на смену средним и коротким радиоволнам пришли цифровые форматы и интернет.
Иновещание ведет свою историю с 29 октября 1929 года. Именно тогда появилось "Московское радио", чей голос услышали за рубежом.
Первым языком "Московского радио" был немецкий, а вещание на Германию шло через день дважды в сутки.
Однако уже в 1930 году станция перешла на работу в ежедневном режиме.
Очень скоро "Московское радио" заговорило по-английски и французски.
Накануне Второй мировой войны вещание из Москвы осуществлялось на 13 языках.
После нападения фашистской Германии на Советский Союз трансляции велись уже на 21 языке.
Во всем мире не без помощи "Московского радио" узнали о том, что именно на Восточном фронте происходят главные события Второй мировой.
Иновещание заложило традицию высокопрофессиональной страноведческой радиожурналистики.
В 1993 году на базе "Международного московского радио" появилась радиокомпания "Голос России". Ее преемником в 2014 году стал Sputnik, входящий в медиагруппу "Россия сегодня".
Концепция иновещания со временем изменилась. Если раньше эфиры вели из Москвы, то теперь большинство программ производят на местах.
С развитием техники на смену средним и коротким радиоволнам пришли цифровые форматы и интернет.