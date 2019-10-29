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РИА Новости

Итальянский экс-сенатор рассказал о значении Московского радио

10:27 29.10.2019 (обновлено: 13:49 29.10.2019)
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© РИА Новости / Александр ЛыскинНа студии Московского радио
На студии Московского радио
© РИА Новости / Александр Лыскин
На студии Московского радио. Архивное фото
РИМ, 29 окт – РИА Новости, Сергей Старцев. Московское радио олицетворяло для многих итальянцев, в особенности для представителей левых сил, "большую надежду на перемены", заявил в интервью РИА Новости президент неаполитанской культурной ассоциация "Максим Горький", бывший член Сената парламента Италии Луиджи Марино.
Во вторник отмечается 90-летие Московского радио, ставшего предшественником радиостанций Голос России и Sputnik. Официальное вещание было начато в Москве 29 октября 1929 года. Именно благодаря этой радиостанции СССР считается первой страной, начавшей целенаправленное иновещание. До 1993 года радио, вещавшее более чем на 70 языках мира, сменило несколько названий, но более всего оно запомнилось слушателям как Московское радио.
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00:17РИА Новости
Российскому иновещанию исполняется 90 лет
Сам Марино, ставший впоследствии большим подвижником русской культуры на Апеннинах, начал слушать передачи Московского радио еще в 1960-е годы, будучи студентом.
"Мои первые воспоминания, связанные с Московским радио, относятся к началу 1960-х годов, когда я занялся изучением русского языка и раз в неделю ходил на занятия в ассоциацию "Италия-СССР" в Неаполе. Тогда я даже подумать не мог, что много лет спустя мне придется ее возглавить… По совету преподавателя, чтобы услышать хорошую русскую речь, я начал слушать радиопередачи. Причем обычно это происходило ночью, потому что днем были серьезные помехи, а ночью сигнал из Москвы доходил лучше", - рассказал он.
"Именно в ночное время была такая передача, которая называлась "Розыск родных". В ней рассказывалось о людях, которые потеряли своих близких в годы войны. Например, женщина из Казахстана, уехавшая в эвакуацию из Ленинграда во время блокады, разыскивала своего младшего брата. Эти истории военного времени, настолько глубоко меня взволновали, что до сих пор остаются в моей памяти. Слушая рассказы советских людей, я как будто переносился в блокадный Ленинград, переживал события тяжелой военной поры", - отметил бывший сенатор.
По словам Марино, именно эта программа стала его самым сильным впечатлением от передач Московского радио.
"В 1964 году я впервые приехал в Советский Союз и попал в Ленинград. Пошел на Пискаревское мемориальное кладбище и снова уже на русской земле вспомнил и вновь пережил те истории, услышанные по радио. Это был незабываемо", - вспоминает Марино.
"Московское радио для нас, молодых итальянцев, особенно представителей левых сил, олицетворяло большую надежду на перемены", - подчеркнул политик.
От "Московского радио" до Sputnik. К 90-летию иновещания
© РИА Новости / И. Невелев

Иновещание ведет свою историю с 29 октября 1929 года. Именно тогда появилось "Московское радио", чей голос услышали за рубежом.

Центральное радиовещание на зарубежные страны. Московское радио. Вещание на Латинскую Америку
1 из 12

Иновещание ведет свою историю с 29 октября 1929 года. Именно тогда появилось "Московское радио", чей голос услышали за рубежом.

© РИА Новости / И. Невелев
© РИА Новости / И. Невелев

Первым языком "Московского радио" был немецкий, а вещание на Германию шло через день дважды в сутки.

Центральное радиовещание на зарубежные страны. Московское радио. Вещание на Латинскую Америку. Радиожурналист Анселимо Септиен и министр иностранных дел Перу Хосе Карлос де ля Пуэнте Радбилл (слева)
2 из 12

Первым языком "Московского радио" был немецкий, а вещание на Германию шло через день дважды в сутки.

© РИА Новости / И. Невелев
© РИА Новости / Н. Максимов

Однако уже в 1930 году станция перешла на работу в ежедневном режиме.

Генеральный директор радио Дагомеи Ноэль Соссуви-Менса выступает по московскому радио. Справа - заведующий отделом вещания на страны Западной Африки Алексей Златорунский
3 из 12

Однако уже в 1930 году станция перешла на работу в ежедневном режиме.

© РИА Новости / Н. Максимов
© РИА Новости / Тер-Месропян

Очень скоро "Московское радио" заговорило по-английски и французски.

В отделе писем Главной редакции вещания на США и Англию Всемирной службы московского радио
4 из 12

Очень скоро "Московское радио" заговорило по-английски и французски.

© РИА Новости / Тер-Месропян
© РИА Новости / Виталий Савельев

Накануне Второй мировой войны вещание из Москвы осуществлялось на 13 языках.

Японская актриса, ветеран дикторов московского радио Осада Есико и ее коллега Нисино Хадзимэ. Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию
5 из 12

Накануне Второй мировой войны вещание из Москвы осуществлялось на 13 языках.

© РИА Новости / Виталий Савельев
© РИА Новости / И. Невелев

После нападения фашистской Германии на Советский Союз трансляции велись уже на 21 языке.

Центральное радиовещание на зарубежные страны. Московское радио. Вещание на Латинскую Америку. Главный выпускающий редактор Владимир Тучков
6 из 12

После нападения фашистской Германии на Советский Союз трансляции велись уже на 21 языке.

© РИА Новости / И. Невелев
© РИА Новости / И. Невелев

Во всем мире не без помощи "Московского радио" узнали о том, что именно на Восточном фронте происходят главные события Второй мировой.

Центральное радиовещание на зарубежные страны. Московское радио. Вещание на Латинскую Америку. Виталий Соболев готовит комментарий
7 из 12

Во всем мире не без помощи "Московского радио" узнали о том, что именно на Восточном фронте происходят главные события Второй мировой.

© РИА Новости / И. Невелев
© РИА Новости / Александр Лыскин

Пиком вещания стали 77 языков в 160 странах.

На студии Московского радио
8 из 12

Пиком вещания стали 77 языков в 160 странах.

© РИА Новости / Александр Лыскин
© РИА Новости / Тер-Месропян

Иновещание заложило традицию высокопрофессиональной страноведческой радиожурналистики.

Дикторы Главной редакции вещания на США и Англию Всемирной службы московского радио - Зина Левашова и Карл Егоров
9 из 12

Иновещание заложило традицию высокопрофессиональной страноведческой радиожурналистики.

© РИА Новости / Тер-Месропян
© Sputnik / Toby Long

В 1993 году на базе "Международного московского радио" появилась радиокомпания "Голос России". Ее преемником в 2014 году стал Sputnik, входящий в медиагруппу "Россия сегодня".

На презентации открытия хаба Sputnik в Эдинбурге
10 из 12

В 1993 году на базе "Международного московского радио" появилась радиокомпания "Голос России". Ее преемником в 2014 году стал Sputnik, входящий в медиагруппу "Россия сегодня".

© Sputnik / Toby Long
© РИА Новости / Константин Чалабов

Концепция иновещания со временем изменилась. Если раньше эфиры вели из Москвы, то теперь большинство программ производят на местах.

Президент Международного фонда сельскохозяйственного развития Организации Объединенных Наций Канайо Нванзе (справа) в студии радио Sputnik на XIX Петербургском международном экономическом форуме
11 из 12

Концепция иновещания со временем изменилась. Если раньше эфиры вели из Москвы, то теперь большинство программ производят на местах.

© РИА Новости / Константин Чалабов
© РИА Новости / Константин Чалабов

С развитием техники на смену средним и коротким радиоволнам пришли цифровые форматы и интернет.

Студия радио Sputnik на XIX Петербургском международном экономическом форуме
12 из 12

С развитием техники на смену средним и коротким радиоволнам пришли цифровые форматы и интернет.

© РИА Новости / Константин Чалабов
1 из 12

Иновещание ведет свою историю с 29 октября 1929 года. Именно тогда появилось "Московское радио", чей голос услышали за рубежом.

© РИА Новости / И. Невелев
2 из 12

Первым языком "Московского радио" был немецкий, а вещание на Германию шло через день дважды в сутки.

© РИА Новости / И. Невелев
3 из 12

Однако уже в 1930 году станция перешла на работу в ежедневном режиме.

© РИА Новости / Н. Максимов
4 из 12

Очень скоро "Московское радио" заговорило по-английски и французски.

© РИА Новости / Тер-Месропян
5 из 12

Накануне Второй мировой войны вещание из Москвы осуществлялось на 13 языках.

© РИА Новости / Виталий Савельев
6 из 12

После нападения фашистской Германии на Советский Союз трансляции велись уже на 21 языке.

© РИА Новости / И. Невелев
7 из 12

Во всем мире не без помощи "Московского радио" узнали о том, что именно на Восточном фронте происходят главные события Второй мировой.

© РИА Новости / И. Невелев
8 из 12

Пиком вещания стали 77 языков в 160 странах.

© РИА Новости / Александр Лыскин
9 из 12

Иновещание заложило традицию высокопрофессиональной страноведческой радиожурналистики.

© РИА Новости / Тер-Месропян
10 из 12

В 1993 году на базе "Международного московского радио" появилась радиокомпания "Голос России". Ее преемником в 2014 году стал Sputnik, входящий в медиагруппу "Россия сегодня".

© Sputnik / Toby Long
11 из 12

Концепция иновещания со временем изменилась. Если раньше эфиры вели из Москвы, то теперь большинство программ производят на местах.

© РИА Новости / Константин Чалабов
12 из 12

С развитием техники на смену средним и коротким радиоволнам пришли цифровые форматы и интернет.

© РИА Новости / Константин Чалабов
"В те годы СССР придавал силы не только коммунистам и социалистам, но и всем левым на Западе, в том числе в Италии. Когда у нас в стране все антифашистские силы консолидировались, это сделало возможным проведение крупных социальных реформ. И Московское радио также сыграло в этом процессе определенную роль", - сказал собеседник РИА Новости.
"Интерес к русскому языку и близость политических взглядов постепенно переросли у меня и моих друзей в искреннюю любовь к вашей великой стране. У кого-то эта любовь начиналась с русской музыки, у кого-то – с русской литературы, искусства или науки. Больше узнавая обо всем этом, в том числе из радиопередач, мы полюбили Россию, и эта любовь живет в наших сердцах по сей день", - отметил президент ассоциации "Максим Горький".
Экс-сенатор также вспомнил, как приехав в город на Неве, воочию увидел там творения Растрелли, Росси и других знаменитых итальянских архитекторов, придавших неповторимый облик северной столице России.
"Для меня, неаполитанца, стало приятным открытием то, что наши композиторы Джованни Паизьелло и Доменико Чимароза долго жили и работали в Санкт-Петербурге, чувствуя там себя как дома. Тогда я понял, насколько давно и тесно связаны наши страны и народы, как велик у нас взаимный интерес к общению. И это понимание во многом предопределило всю мою дальнейшую жизнь", - подытожил Марино.
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