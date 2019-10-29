Красноярский суд оставил под арестом подозреваемого в избиении до смерти

КРАСНОЯРСК, 29 окт - РИА Новости. Красноярский краевой суд оставил под арестом Андрея Шилова - одного из подозреваемых в деле об избиении до смерти Дмитрия Сисигина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Ранее в СК сообщили, что 15 сентября двое мужчин - Андрей Шилов и Сергей Шмелев в Красноярске забили до смерти своего знакомого Дмитрия Сисигина на лестничной площадке и в его квартире. Насилие вспыхнуло не внезапно – подозреваемые специально приехали к мужчине после ссоры по телефону, отметили в ведомстве. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные СМИ о том, что двух молодых людей не задержали из-за того, что один из них - сын бывшей судьи и председателя совета депутатов.
Позднее ГСУСК сообщило, что подозреваемые задержаны и дают показания. Полиция выясняет, почему этого не произошло сразу после происшествия. Позднее Бастрыкин поручил центральному аппарату СК РФ заняться расследованием данного дела и оценить действия красноярских следователей и полицейских.
Центральный районный суд Красноярска 16 октября арестовал подозреваемых. Защита Шилова обжаловала приговор.
Во вторник в краевом суде рассматривается апелляция на решение суда первой инстанции.
"Суд апелляционной инстанции... постановил постановление Центрального районного суда (о мере пресечения)... в отношении подозреваемого Шилова... оставить без изменения", - огласила решение судья.