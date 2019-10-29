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РИА Новости

СК возбудил дело после смерти младенца в Челябинской области

09:54 29.10.2019 (обновлено: 09:55 29.10.2019)
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© РИА Новости / Игорь Катаев / Перейти в фотобанкМашина Следственного комитета РФ
Машина Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Игорь Катаев
Перейти в фотобанк
Машина Следственного комитета РФ. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Челябинские следователи возбудили уголовное дело из-за смерти младенца, который якобы несколько дней находился в квартире в Златоусте без присмотра матери, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.
Двадцать пятого октября в квартире одного из домов города Златоуста обнаружено тело девятимесячного мальчика. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено. Проверяются данные СМИ о том, что ребенок несколько дней находился в квартире без присмотра матери.
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"В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти ребенка следственными органами СК РФ по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.
Добавляется, что из органов внутренних дел для дальнейшего расследования передано уголовное дело, возбужденное ранее по этому происшествию, по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).
Ранее местный портал "Первый областной" сообщил, что 21 октября мать погибшего младенца ушла из дома вместе со старшим семилетним ребенком, оставив младших – трехлетнего и девятимесячного – одних дома. Вернулась женщина, по данным СМИ, через два дня и, увидев погибшего младенца, забрала среднего ребенка и вновь покинула квартиру.
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Следственный комитет РФЧелябинскПроисшествия
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