СК возбудил дело после смерти младенца в Челябинской области

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Челябинские следователи возбудили уголовное дело из-за смерти младенца, который якобы несколько дней находился в квартире в Златоусте без присмотра матери, сообщает во вторник региональное управление СК РФ.

Двадцать пятого октября в квартире одного из домов города Златоуста обнаружено тело девятимесячного мальчика. Признаков, указывающих на криминальный характер смерти, на теле не обнаружено. Проверяются данные СМИ о том, что ребенок несколько дней находился в квартире без присмотра матери.

"В целях полного и всестороннего установления обстоятельств смерти ребенка следственными органами СК РФ по Челябинской области принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", - говорится в сообщении.

Добавляется, что из органов внутренних дел для дальнейшего расследования передано уголовное дело, возбужденное ранее по этому происшествию, по статье 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего).