СК возбудил дело после крушения легкомоторного самолета в Пермском крае

На месте крушения легкомоторного самолета "Сеssna 172" в Пермском крае

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Следователи Уральского следственного управления на транспорте СКР возбудили уголовное дело после крушения частного легкомоторного самолета Cessna-172 в Пермском крае, повлекшего гибель пилота, сообщается на сайте СК РФ.

Двадцать шестого октября с аэродрома деревни Нижнее Городище Частинского района Пермского края в направлении аэродрома в поселке Фролы Пермского района вылетел частный легкомоторный самолет Cessna-172 и пропал. На борту самолета находился председатель федерации спорта сверхлегкой авиации (СЛА) Пермского края Геннадий Белоглазов. По факту его безвестного исчезновения Уральское следственное управление на транспорте СКР начало проверку. После обнаружения летательного аппарата он был найден погибшим внутри кабины.

"Уральским следственным управлением на транспорте СК РФ по факту крушения легкомоторного самолета "Сеssna 172", в результате которого погиб пилот, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

Уточняется, что правоохранители организовали охрану места происшествия до прибытия специалистов Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

"С места происшествия изъяты образцы топлива; копии документов, находившиеся на борту воздушного судна; спутниковый навигатор", - добавляется в сообщении.

По данным властей, самолет был обнаружен поисковой группой ГУ МВД по Пермскому краю в лесу в 7 километрах от поселка Аннинск Пермского района.