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РИА Новости

В России вступили в силу налоговые льготы для дачников

09:40 29.10.2019 (обновлено: 13:34 29.10.2019)
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЖенщина на дачном участке
Женщина на дачном участке
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Взносы собственников садовых или огородных земельных участков, не являющихся членами товарищества, освобождаются от налога на прибыль, сообщает "Парламентская газета".
Отмечается, что с 29 октября вступили в силу соответствующие изменения в Налоговый кодекс, исключающие из него понятия "дача", "дачный дом", "дачное строительство", "дачное некоммерческое объединение граждан" и "ведение дачного хозяйства".
Так, налог на прибыль не нужно будет платить за приобретение, создание, содержание имущества общего пользования, за текущий и капитальный ремонт объектов капстроительства, которые относятся к имуществу общего пользования и находятся в границах территории садоводства или огородничества.
От налога на прибыль также освобождается плата за услуги и работы товарищества по управлению имуществом.
Закон распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
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194411471019
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РоссияОбщество
Популярные комментарии
Сами придумали сами отменили !! Какая прибыль с дачи на территории рискованного земледелия? Да ещё с 12 соток !! С каких пор прибылью считается управление имуществом да каким ... маленьким участком с сараем!! До этого даже принц лимон с Чиполлино не додумался.
29 октября, 09:57
RSRed Star
10340022
Льготы на три копейки, а шума-то...
29 октября, 11:26
ИЧИван Чемоданов
7320106
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