На Украине произошел пожар на территории шахты

КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Пожар произошел на территории шахты в здании электроцеха в Донецкой области Украины, на поверхность подняли 233 горняка, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.

"В 14.33 (15.33 мск) 28 октября в городе Белозерск Добропольского района на территории шахты "Белозерская" в здании электроцеха (расположен на поверхности) возникло возгорание крыши", - говорится в сообщении.