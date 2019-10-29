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РИА Новости

На Украине произошел пожар на территории шахты

09:29 29.10.2019
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© РИА НовостиПожарная машина в Киеве
Пожарная машина в Киеве
© РИА Новости
Пожарная машина в Киеве . Архивное фото
КИЕВ, 29 окт - РИА Новости. Пожар произошел на территории шахты в здании электроцеха в Донецкой области Украины, на поверхность подняли 233 горняка, сообщила во вторник пресс-служба Госслужбы страны по чрезвычайным ситуациям.
"В 14.33 (15.33 мск) 28 октября в городе Белозерск Добропольского района на территории шахты "Белозерская" в здании электроцеха (расположен на поверхности) возникло возгорание крыши", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, жертв и пострадавших в результате пожара нет, в связи с попаданием продуктов горения в ствол шахты на поверхность подняты 233 горняка. Спасатели потушили пожар на площади 20 квадратных метров.
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