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РИА Новости

Эксперт рассказал, зачем финансовым компаниям "облачные" технологии

09:08 29.10.2019
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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Облачные" технологии позволяют финансовым компаниям во всем мире не только хранить данные, но и быстрее выводить на рынок различные услуги, заявил в интервью РИА Новости главный архитектор в сфере финансовых услуг компании Intel Бруно Домингес.
По его словам, за последние 13-14 лет рынок "облачных" сервисов стал одним из самых быстро развивающихся сегментов экономики. Сегодня "облако" – не просто хранилище данных, а организационная структура для предоставления услуг. Многие финансовые компании разрабатывают технологические решения внутри, создавая так называемое "частное облако".
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"В течение последних 4-5 лет финансовые корпорации все более активно используют облака для хранения данных, а также для развития инноваций. Многие финансовые компании рассматривают внедрение облачных технологий как возможность ускорить выход на рынок различных услуг, а также обеспечить гибкость и масштабируемость инфраструктуры. И это фактор выживания на рынке", - считает эксперт.
Он отметил, что "облачные" технологии позволяют компаниям оставаться гибкими. "Если взять, к примеру, инвестиционные компании, они проводят множество экспериментов и, если результат оказывается удачным, они инвестируют в развитие проектов. При этом облачные технологии позволяют преодолеть путь от прототипа до готового продукта за считаные дни. Для сравнения 10 лет назад для перехода от концепции к готовому решению требовался год", - указал Домингес.
"В первую очередь, использование облаков позволяет снизить затраты, поскольку у компании появляется возможность лучше оптимизировать инфраструктуру. … Однако, учитывая те дискуссии, которые ведутся среди представителей банков по всему миру, в которых я принимал участие, сокращение затрат не является главной задачей в финансовом секторе. Наиболее важным аспектом и преимуществом от перехода к облачным технологиям является гибкость, масштабируемость и упрощение информационной инфраструктуры", - отметил эксперт.
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