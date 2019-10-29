Эксперт рассказал, зачем финансовым компаниям "облачные" технологии

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. "Облачные" технологии позволяют финансовым компаниям во всем мире не только хранить данные, но и быстрее выводить на рынок различные услуги, заявил в интервью РИА Новости главный архитектор в сфере финансовых услуг компании Intel Бруно Домингес.

По его словам, за последние 13-14 лет рынок "облачных" сервисов стал одним из самых быстро развивающихся сегментов экономики. Сегодня "облако" – не просто хранилище данных, а организационная структура для предоставления услуг. Многие финансовые компании разрабатывают технологические решения внутри, создавая так называемое "частное облако".

"В течение последних 4-5 лет финансовые корпорации все более активно используют облака для хранения данных, а также для развития инноваций. Многие финансовые компании рассматривают внедрение облачных технологий как возможность ускорить выход на рынок различных услуг, а также обеспечить гибкость и масштабируемость инфраструктуры. И это фактор выживания на рынке", - считает эксперт.

Он отметил, что "облачные" технологии позволяют компаниям оставаться гибкими. "Если взять, к примеру, инвестиционные компании, они проводят множество экспериментов и, если результат оказывается удачным, они инвестируют в развитие проектов. При этом облачные технологии позволяют преодолеть путь от прототипа до готового продукта за считаные дни. Для сравнения 10 лет назад для перехода от концепции к готовому решению требовался год", - указал Домингес.