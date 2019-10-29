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РИА Новости

В России могут вдвое сократить количество моногородов

05:57 29.10.2019 (обновлено: 11:42 29.10.2019)
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© РИА Новости / Андрей Шапран / Перейти в фотобанкМоногород Певек
Моногород Певек
© РИА Новости / Андрей Шапран
Перейти в фотобанк
Моногород Певек. Архивное фото
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Число моногородов в России может сократиться с 321 до 170. Об этом газете "Известия" сообщил ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павел Склянчук.
По его словам, этот вопрос обсуждался в нижней палате парламента и правительстве.
Как пишет издание, на рассмотрение в Министерство финансов направлен проект новой программы развития моногородов. Она призвана заменить старый документ, рассчитанный на 2016—2025 годы, однако досрочно прекратил свое действие 1 января 2019-го.
Проверка Счетной палаты показала, что меры по поддержке моногородов не привели к их диверсифицированному и стабильному развитию, а также не улучшили условия жизни людей.
Как отметила депутат Госдумы Альфия Когогина, важным пунктом нового документа должна стать актуализация критериев, по которым города получают свой статус. По ее мнению, исключенные населенные пункты нельзя оставлять без поддержки.
Изначально за три года им планировали выделить дополнительно 18,6 миллиарда рублей, но правительственная комиссия не поддержала инициативу. Ожидается, что этот вопрос рассмотрят в очередном бюджетном цикле.
В Минэкономразвития уточнили, что глобально список пересмотрят не ранее 2020 года. В пресс-службе ведомства добавили, что сейчас документ дорабатывается с учетом замечаний Минфина, в котором уточнили, что предложения о сокращении количества моногородов еще не поступали.
Пилорама в Кондопоге
22 февраля, 08:00РИА Новости
"Когда вырастут — уедут". Как живут российские моногорода
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Госдума РФМинистерство финансов РФРоссияЭкономика
Популярные комментарии
ну почему моногорода приплетают? открыто бы сказали: идет общая и дружная работа по сокращению населения России
29 октября, 06:16
просто Хемуль
228107120
Всё правильно .Надо создать сказку для сказочника, что всё у нас в порядке .Моногородов нет .бедных нет.Ну не отдавать же свои нефтекровные , каким то нищебродам.
29 октября, 06:15
Эдуард Сидоркин
211512115
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