В России могут вдвое сократить количество моногородов

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Число моногородов в России может сократиться с 321 до 170. Об этом газете "Известия" Число моногородов в России может сократиться с 321 до 170. Об этом газете "Известия" сообщил ответственный секретарь экспертного совета по устойчивому развитию моногородов при комитете Госдумы по экономполитике Павел Склянчук.

По его словам, этот вопрос обсуждался в нижней палате парламента и правительстве.

Как пишет издание, на рассмотрение в Министерство финансов направлен проект новой программы развития моногородов. Она призвана заменить старый документ, рассчитанный на 2016—2025 годы, однако досрочно прекратил свое действие 1 января 2019-го.

Проверка Счетной палаты показала, что меры по поддержке моногородов не привели к их диверсифицированному и стабильному развитию, а также не улучшили условия жизни людей.

Как отметила депутат Госдумы Альфия Когогина, важным пунктом нового документа должна стать актуализация критериев, по которым города получают свой статус. По ее мнению, исключенные населенные пункты нельзя оставлять без поддержки.

Изначально за три года им планировали выделить дополнительно 18,6 миллиарда рублей, но правительственная комиссия не поддержала инициативу. Ожидается, что этот вопрос рассмотрят в очередном бюджетном цикле.