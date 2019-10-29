Правительство определило, где можно узнать о статусе предпенсионера

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Правительство РФ определило, где граждане смогут узнать, относятся ли они к категории предпенсионеров - РИА Новости ознакомилось с соответствующим распоряжением, которое на прошлой неделе подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

Документ устанавливает перечень услуг, которые можно получать в любом представительстве того или иного органа власти, независимо от места проживания или регистрации получателя услуги, а также в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ). Правда, в последнем случае, ведомство должно заключить с МФЦ соглашение о взаимодействии.

Понятие "предпенсинный возраст" закреплено в нормах законодательства РФ, которые вступили в силу в текущем году – это возраст за 5 лет до достижения права на пенсию по старости, в том числе досрочную или по выслуге лет. Для предпенсионеров в российском законодательстве предусмотрен целый ряд специальных льгот.

В частности, их нельзя уволить – за это предусмотрена уголовная ответственность работодателя, им положены ежегодно 2 оплачиваемых рабочих дня для прохождения диспансеризации, кроме того, для них установлены такие же налоговые льготы, как и для граждан, достигших пенсионного возраста.

По действующим нормам, женщины 1964-1966 годов рождения и мужчины 1959-1961 годов рождения считаются предпенсионерами уже с начала 2019 года, женщины 1967 и мужчины 1962 года - с 2021 года.