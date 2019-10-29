Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram

МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Запрет масок и фильтров с эффектом пластической хирургии в Instagram, благодаря которым пользователи видят свое изображение в приукрашенном виде, не спасет неуверенных в себе людей от желания изменить внешность, считают опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее в СМИ сообщалось, что разработчики социальной сети Instagram планируют убрать маски, которые имитируют результаты пластической хирургии, якобы такие фильтры негативно влияют на психику пользователей, искажая их восприятие своей внешности и внушая определённые стандарты красоты.
"В целом это шаг, который можно приветствовать, однако он не решит проблему. Потому что люди, которые не уверены в себе и не довольны своей внешностью и считают, что для того, чтобы в их жизни произошли изменения в лучшую сторону, нужно изменить, предположим, нос или губы - такие люди все равно найдут более чем предостаточное количество информации, которое подтвердит эти комплексы, и они все равно сделают это", - считает психолог Илья Шабшин.
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По мнению эксперта, больше всего к желанию изменить свою внешность склонны люди с "демонстративной акцентуацией характера", которые любят быть в центре внимания и совершают большинство поступков напоказ. Также, по его словам, подобному влиянию социальных сетей подвержена молодёжь из-за доминирующего чувства неуверенности в себе, а также из-за частого "состязательного сравнения" и соперничества с другими.
В свою очередь, врач-психиатр, специализирующийся на проблемах массового сознания, Вячеслав Тарасов заявил РИА Новости, что проблема непринятия людьми своей внешности существовала всегда, но подобные программы никак не повлияют на психологически здоровых людей, которые живут в гармонии с собой. Однако, по его словам, стоит усомниться в научной составляющей заявления представителей социальной сети. Так, в настоящий момент неизвестно, на чем основывались их выводы о желании пользователей соответствовать внушаемым фильтрами стандартам красоты.
"Всегда были, есть и будут люди, неудовлетворенные своей внешностью, и не важно - смотрятся ли они в зеркало или смотрят они на себя через какую-то программу или через какие-то фильтры. Они все равно тем или иным образом будут стремиться изменить свою внешность, равно как большая часть людей совершенно спокойно относятся к своей внешности... Насколько мне известно, никаких статистических исследований не приводилось, я не встречал исследований ни отечественных, ни зарубежных, поэтому имею смелость предположить, что это псевдонаучные рассуждения, не подкрепленные ничем", - считает Тарасов.