Эксперты оценили возможный запрет на "приукрашивающие" фильтры в Instagram

"В целом это шаг, который можно приветствовать, однако он не решит проблему. Потому что люди, которые не уверены в себе и не довольны своей внешностью и считают, что для того, чтобы в их жизни произошли изменения в лучшую сторону, нужно изменить, предположим, нос или губы - такие люди все равно найдут более чем предостаточное количество информации, которое подтвердит эти комплексы, и они все равно сделают это", - считает психолог Илья Шабшин.