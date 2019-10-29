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РИА Новости

В США хотят исключить из-под пошлин товары из Китая на $34 миллиарда

00:33 29.10.2019
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© AP Photo / Andrew HarnikФлаги США и Китая
Флаги США и Китая
© AP Photo / Andrew Harnik
Флаги США и Китая. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 29 окт - РИА Новости. Торговый представитель США со следующего месяца начнёт рассмотрение вопроса о продлении для ввозимых из Китая товаров на сумму 34 миллиарда долларов в год исключения из-под пошлин, сообщает офис торгового представителя в понедельник.
Речь идёт об исключении данной номенклатуры из-под американских пошлин на срок до года, уточняется в сообщении.
"Офис торгпреда США рассмотрит вопрос о расширении некоторых тарифных исключений на китайский импорт в размере 34 миллиардов долларов... (Офис) начнет процесс рассмотрения вопроса о продлении на срок до двенадцати месяцев определенных исключений из пошлин на китайский импорт с 1 ноября 2019 года", - отмечается в сообщении. Также добавляется, что речь идёт о пошлинах на товары из Китая, "которые были объявлены в декабре прошлого года и срок действия которых истекает 28 декабря".
Офис торгпреда будет принимать обращения от бизнеса и физлиц до 30 ноября 2019 года, добавляется там же.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на представителей КНР сообщало, что в ходе переговоров они попросят у США отменить пошлины на ряд китайских товаров. Американский президент Дональд Трамп заявлял, что переговоры с Пекином по торговой сделке продвигаются очень хорошо. Аналитики также не исключают, что очередное повышение пошлин США на импорт ряда товаров из КНР, запланированное на декабрь, может не состояться.
Президент США Дональд Трамп
25 октября, 19:57РИА Новости
Трамп заявил, что переговоры с Китаем по торговле продвигаются очень хорошо
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