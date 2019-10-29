В США хотят исключить из-под пошлин товары из Китая на $34 миллиарда

"Офис торгпреда США рассмотрит вопрос о расширении некоторых тарифных исключений на китайский импорт в размере 34 миллиардов долларов... (Офис) начнет процесс рассмотрения вопроса о продлении на срок до двенадцати месяцев определенных исключений из пошлин на китайский импорт с 1 ноября 2019 года", - отмечается в сообщении. Также добавляется, что речь идёт о пошлинах на товары из Китая, "которые были объявлены в декабре прошлого года и срок действия которых истекает 28 декабря".