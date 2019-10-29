Российскому иновещанию исполняется 90 лет

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российскому иновещанию во вторник исполняется 90 лет: наследник "Голоса России" Sputnik "говорит" на 33 языках для 60 миллионов человек по всему миру.

Радиовещание из Москвы на зарубежные страны было запущено 29 октября 1929 года. Впервые голос из Советского Союза иностранная аудитория услышала на немецком языке. В то время станция называлась "Московское радио". С 1943 года она передавала ежедневно 152 передачи на 28 языках. Пиком вещания считаются 77 языков в 160 странах мира. С 1993 года роль иновещания унаследовал "Голос России". В 2014 году ему на смену пришел Sputnik, который входит в медиагруппу "Россия сегодня".

"Месячная аудитория Sputnik сегодня превышает 60 миллионов пользователей. Мы создали конкурента крупнейшим международным СМИ (Синьхуа, ВВС, Deutsche Welle и так далее) при несопоставимо меньшем бюджете. Особенно успешно редакции Sputnik работают в странах бывшего СССР. Sputnik — это главное СМИ на постсоветском пространстве", — рассказали в пресс-службе.

Сейчас Sputnik всецело ориентируется на зарубежную аудиторию. По данным пресс-службы агентства, редакции Sputnik работают на 33 языках по всему миру — от Токио до Монтевидео. Каждая из них — это полноценное мультимедийное онлайн-СМИ, со своими пресс-центрами, сайтами, соцсетями, блогами и радиовещанием.