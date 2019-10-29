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РИА Новости

Российскому иновещанию исполняется 90 лет

00:17 29.10.2019 (обновлено: 11:43 29.10.2019)
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© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российскому иновещанию во вторник исполняется 90 лет: наследник "Голоса России" Sputnik "говорит" на 33 языках для 60 миллионов человек по всему миру.
Радиовещание из Москвы на зарубежные страны было запущено 29 октября 1929 года. Впервые голос из Советского Союза иностранная аудитория услышала на немецком языке. В то время станция называлась "Московское радио". С 1943 года она передавала ежедневно 152 передачи на 28 языках. Пиком вещания считаются 77 языков в 160 странах мира. С 1993 года роль иновещания унаследовал "Голос России". В 2014 году ему на смену пришел Sputnik, который входит в медиагруппу "Россия сегодня".

"Месячная аудитория Sputnik сегодня превышает 60 миллионов пользователей. Мы создали конкурента крупнейшим международным СМИ (Синьхуа, ВВС, Deutsche Welle и так далее) при несопоставимо меньшем бюджете. Особенно успешно редакции Sputnik работают в странах бывшего СССР. Sputnik — это главное СМИ на постсоветском пространстве", — рассказали в пресс-службе.

Сейчас Sputnik всецело ориентируется на зарубежную аудиторию. По данным пресс-службы агентства, редакции Sputnik работают на 33 языках по всему миру — от Токио до Монтевидео. Каждая из них — это полноценное мультимедийное онлайн-СМИ, со своими пресс-центрами, сайтами, соцсетями, блогами и радиовещанием.
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Радиовещание, как говорится на официальном сайте агентства, работает только в современных форматах: FM-диапазоне, в цифровых форматах DAB/DAB+ (Digital Radio Broadcasting), HD-Radio, а также на мобильных телефонах и в интернете.
От "Московского радио" до Sputnik. К 90-летию иновещания
© РИА Новости / И. Невелев

Иновещание ведет свою историю с 29 октября 1929 года. Именно тогда появилось "Московское радио", чей голос услышали за рубежом.

Центральное радиовещание на зарубежные страны. Московское радио. Вещание на Латинскую Америку
1 из 12

Иновещание ведет свою историю с 29 октября 1929 года. Именно тогда появилось "Московское радио", чей голос услышали за рубежом.

© РИА Новости / И. Невелев
© РИА Новости / И. Невелев

Первым языком "Московского радио" был немецкий, а вещание на Германию шло через день дважды в сутки.

Центральное радиовещание на зарубежные страны. Московское радио. Вещание на Латинскую Америку. Радиожурналист Анселимо Септиен и министр иностранных дел Перу Хосе Карлос де ля Пуэнте Радбилл (слева)
2 из 12

Первым языком "Московского радио" был немецкий, а вещание на Германию шло через день дважды в сутки.

© РИА Новости / И. Невелев
© РИА Новости / Н. Максимов

Однако уже в 1930 году станция перешла на работу в ежедневном режиме.

Генеральный директор радио Дагомеи Ноэль Соссуви-Менса выступает по московскому радио. Справа - заведующий отделом вещания на страны Западной Африки Алексей Златорунский
3 из 12

Однако уже в 1930 году станция перешла на работу в ежедневном режиме.

© РИА Новости / Н. Максимов
© РИА Новости / Тер-Месропян

Очень скоро "Московское радио" заговорило по-английски и французски.

В отделе писем Главной редакции вещания на США и Англию Всемирной службы московского радио
4 из 12

Очень скоро "Московское радио" заговорило по-английски и французски.

© РИА Новости / Тер-Месропян
© РИА Новости / Виталий Савельев

Накануне Второй мировой войны вещание из Москвы осуществлялось на 13 языках.

Японская актриса, ветеран дикторов московского радио Осада Есико и ее коллега Нисино Хадзимэ. Государственный комитет СССР по телевидению и радиовещанию
5 из 12

Накануне Второй мировой войны вещание из Москвы осуществлялось на 13 языках.

© РИА Новости / Виталий Савельев
© РИА Новости / И. Невелев

После нападения фашистской Германии на Советский Союз трансляции велись уже на 21 языке.

Центральное радиовещание на зарубежные страны. Московское радио. Вещание на Латинскую Америку. Главный выпускающий редактор Владимир Тучков
6 из 12

После нападения фашистской Германии на Советский Союз трансляции велись уже на 21 языке.

© РИА Новости / И. Невелев
© РИА Новости / И. Невелев

Во всем мире не без помощи "Московского радио" узнали о том, что именно на Восточном фронте происходят главные события Второй мировой.

Центральное радиовещание на зарубежные страны. Московское радио. Вещание на Латинскую Америку. Виталий Соболев готовит комментарий
7 из 12

Во всем мире не без помощи "Московского радио" узнали о том, что именно на Восточном фронте происходят главные события Второй мировой.

© РИА Новости / И. Невелев
© РИА Новости / Александр Лыскин

Пиком вещания стали 77 языков в 160 странах.

На студии Московского радио
8 из 12

Пиком вещания стали 77 языков в 160 странах.

© РИА Новости / Александр Лыскин
© РИА Новости / Тер-Месропян

Иновещание заложило традицию высокопрофессиональной страноведческой радиожурналистики.

Дикторы Главной редакции вещания на США и Англию Всемирной службы московского радио - Зина Левашова и Карл Егоров
9 из 12

Иновещание заложило традицию высокопрофессиональной страноведческой радиожурналистики.

© РИА Новости / Тер-Месропян
© Sputnik / Toby Long

В 1993 году на базе "Международного московского радио" появилась радиокомпания "Голос России". Ее преемником в 2014 году стал Sputnik, входящий в медиагруппу "Россия сегодня".

На презентации открытия хаба Sputnik в Эдинбурге
10 из 12

В 1993 году на базе "Международного московского радио" появилась радиокомпания "Голос России". Ее преемником в 2014 году стал Sputnik, входящий в медиагруппу "Россия сегодня".

© Sputnik / Toby Long
© РИА Новости / Константин Чалабов

Концепция иновещания со временем изменилась. Если раньше эфиры вели из Москвы, то теперь большинство программ производят на местах.

Президент Международного фонда сельскохозяйственного развития Организации Объединенных Наций Канайо Нванзе (справа) в студии радио Sputnik на XIX Петербургском международном экономическом форуме
11 из 12

Концепция иновещания со временем изменилась. Если раньше эфиры вели из Москвы, то теперь большинство программ производят на местах.

© РИА Новости / Константин Чалабов
© РИА Новости / Константин Чалабов

С развитием техники на смену средним и коротким радиоволнам пришли цифровые форматы и интернет.

Студия радио Sputnik на XIX Петербургском международном экономическом форуме
12 из 12

С развитием техники на смену средним и коротким радиоволнам пришли цифровые форматы и интернет.

© РИА Новости / Константин Чалабов
1 из 12

Иновещание ведет свою историю с 29 октября 1929 года. Именно тогда появилось "Московское радио", чей голос услышали за рубежом.

© РИА Новости / И. Невелев
2 из 12

Первым языком "Московского радио" был немецкий, а вещание на Германию шло через день дважды в сутки.

© РИА Новости / И. Невелев
3 из 12

Однако уже в 1930 году станция перешла на работу в ежедневном режиме.

© РИА Новости / Н. Максимов
4 из 12

Очень скоро "Московское радио" заговорило по-английски и французски.

© РИА Новости / Тер-Месропян
5 из 12

Накануне Второй мировой войны вещание из Москвы осуществлялось на 13 языках.

© РИА Новости / Виталий Савельев
6 из 12

После нападения фашистской Германии на Советский Союз трансляции велись уже на 21 языке.

© РИА Новости / И. Невелев
7 из 12

Во всем мире не без помощи "Московского радио" узнали о том, что именно на Восточном фронте происходят главные события Второй мировой.

© РИА Новости / И. Невелев
8 из 12

Пиком вещания стали 77 языков в 160 странах.

© РИА Новости / Александр Лыскин
9 из 12

Иновещание заложило традицию высокопрофессиональной страноведческой радиожурналистики.

© РИА Новости / Тер-Месропян
10 из 12

В 1993 году на базе "Международного московского радио" появилась радиокомпания "Голос России". Ее преемником в 2014 году стал Sputnik, входящий в медиагруппу "Россия сегодня".

© Sputnik / Toby Long
11 из 12

Концепция иновещания со временем изменилась. Если раньше эфиры вели из Москвы, то теперь большинство программ производят на местах.

© РИА Новости / Константин Чалабов
12 из 12

С развитием техники на смену средним и коротким радиоволнам пришли цифровые форматы и интернет.

© РИА Новости / Константин Чалабов
1410003
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SputnikОбщество
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