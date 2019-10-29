В Екатеринбурге подросток покалечил хореографа и уходит от наказания

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости, Мария Марикян. Жители Екатеринбурга активно обсуждают последствия ДТП, произошедшего еще в апреле. Тогда семнадцатилетний подросток на отцовской Lada Priora сбил на тротуаре девушку. У пострадавшей диагностировали открытый перелом правой ноги, она перенесла две сложные операции, на очереди — третья. Возбуждено уголовное дело. Однако, по словам адвоката потерпевшей, расследование продвигается медленно, а ключевые свидетели до сих пор не опрошены. Несмотря на это, утверждает юрист, дело в ближайшее время собираются передать в суд. Как говорит сама девушка, родители обвиняемого предлагали ей в качестве компенсации всего пятьдесят тысяч и пугали "большими связями".

Шаг назад

Об этой истории заговорили на прошлой неделе, когда депутат Госдумы от Свердловской области Дмитрий Ионин опубликовал на странице во "ВКонтакте" пост, где коротко рассказал о том, что случилось с Ириной Сайко 17 апреля.

В два часа дня Ирина возвращалась домой от подруги. Все это было на улице Газетной — там она живет. "Я шла по тротуару вдоль частных домов, подходила к перекрестку. Увидела, как мне навстречу несется белая Lada Priora. Успела сделать только шаг назад. Машина просто припечатала меня к дому, я упала на колени", — вспоминает в беседе с РИА Новости Сайко. По ее словам, она не сразу поняла, что случилось, и попыталась встать: "Опустила взгляд, а там — кровь, разорванные джинсы, из правой ноги торчит кость".

© Фото : предоставлено Максимом Черновым Место ДТП в Екатеринбурге, в котором семнадцатилетний подросток на отцовской Lada Priora сбил на тротуаре девушку © Фото : предоставлено Максимом Черновым Место ДТП в Екатеринбурге, в котором семнадцатилетний подросток на отцовской Lada Priora сбил на тротуаре девушку

На помощь поспешили прохожие. "Одна женщина была постоянно рядом со мной. Какой-то молодой человек вызвал скорую и полицию. Кто-то из толпы перетянул мне ногу скотчем, чтобы остановить кровотечение". Еще до наряда ДПС и медиков на место происшествия приехали родные сбившего Ирину подростка: отец с матерью, сестры и брат. К слову, семья — цыганская. Сайко говорит, что они пытались самостоятельно увезти ее в больницу, однако девушка решила дождаться скорую. "Когда появились его родители, они посмотрели на мою ногу и сказали: "Там ничего страшного", — восстанавливает собеседница ход событий.

По свидетельству одного из очевидцев, который вызвал полицию, брат 17-летнего парня подбивал его на то, чтобы тот уехал с места ДТП. Очевидец и еще один прохожий открыли дверь "Лады-Приоры", попросили подростка выйти из машины, взяли ключи и дождались полиции, сообщали местные СМИ. Ирина Сайко подтверждает, что в какой-то момент ее обидчик хотел скрыться: "Почувствовала, что автомобиль отъезжает, и начала кричать. Хорошо, что мужчины его остановили".

"Не имею претензий"

В итоге девушку госпитализировали — в реанимации она оказалась через час после ДТП. В больнице Ирина пробыла до конца мая, ей сделали две операции, на что ушло более двухсот тысяч. На подходе третья, а после — платная реабилитация. По словам пострадавшей, за все это время горе-водитель, которому в августе исполнилось восемнадцать, даже не принес ей извинений. Зато его родня навещала Ирину "целым табором".

"В мае они приходили трижды. Всякий раз сулили мне в качестве компенсации пятьдесят тысяч рублей, "а остальное — в рассрочку". Также просили подписать бумагу о том, что я "не имею претензий". Я была не против рассрочки. Однако претензии у меня есть, ведь лечение далеко не окончено". Ирина добавляет: в последний раз "гости" предложили под расписку сто тысяч, обещая выплатить частями в течение лета. "Но они так и не объявились".

© Фото : предоставлено Максимом Черновым Рентген ноги Ирины Сайко © Фото : предоставлено Максимом Черновым Рентген ноги Ирины Сайко

Ирине двадцать восемь, по профессии она хореограф. После такой травмы заниматься танцами в прежнем режиме вряд ли получится: "Я не могу работать. Мне нужно платить за квартиру и еду. В больницу езжу только на такси — впрочем, я не прошу их покрывать и эти расходы. На лечение уже ушло двести десять тысяч. С третьей операцией и реабилитацией выйдет более трехсот".

Следующая после майских визитов встреча состоялась в сентябре, после чего, по словам Сайко, ей начали поступать угрозы. "Они мне сказали вот что: "Или возьми пятьдесят тысяч, или ты вообще нас не увидишь: связей много, в городе мы люди не последние. Тебя же не насмерть сбили — скажи спасибо, что жива". Мама в этот момент была со мной в палате, она все это слышала". Расценив это как угрозу, Ирина обратилась к юристу.

"Я виновен"

Сам "шумахер" вину признает, однако у него несколько иная версия произошедшего. "Да, я виновен. Меня занесло на скользкой дороге, еще колесо прокололось. Когда все случилось, я вышел из машины, начал звать на помощь, остановил какого-то водителя, чтобы тот нам помог", — рассказывает Игорь М. (имя изменено по его просьбе).

Он утверждает, что уезжать с места ДТП не было и мысли: "Просто решил отодвинуть автомобиль в левую сторону. Никто у меня ключи не забирал, ничего такого, о чем говорит ее свидетель, не было!" Игорь не отрицает, что его родные самостоятельно хотели доставить пострадавшую в медучреждение: "Я позвонил старшему брату, он сразу приехал и предложил отвезти ее в больницу. Но Ирина отказалась. Скорую помощь мы прождали сорок минут".

© Фото : предоставлено Максимом Черновым Вмятина на машине после ДТП © Фото : предоставлено Максимом Черновым Вмятина на машине после ДТП

Он также подтверждает, что его родные регулярно навещали девушку. Деньги поначалу не предлагали, потому что та "не называла конкретной суммы": "Никаких угроз с нашей стороны — это подтвердят сотрудники больницы". По словам Игоря, только в сентябре Ирина озвучила сумму: "Всего с учетом трех операций — триста девяносто тысяч. Потом сказала, что пока по факту ушло двести десять тысяч. Мы могли сразу выплатить только сто, остальное — в рассрочку. Она была не против. Когда дело пошло к передаче денег, мы наняли адвоката".

Поделиться контактом юриста, чтобы тот объяснил, какие документы они хотели оформить и передать на подпись Сайко, молодой человек отказался: "Не знаю, захочет ли она давать комментарии".

Обманный путь

Адвокат Сайко Максим Чернов уточнил РИА Новости, что уголовное дело завели по части 1 статьи 264 — нарушение ПДД, повлекшее тяжкий вред здоровью. "Поскольку поступила информация о том, что виновник пытался скрыться с места происшествия, наша команда намерена добиться переквалификации дела на вторую часть этой же статьи", — добавляет он.

Вместе с тем он отметил, что уголовное дело продвигается очень медленно. "Уже прошло пять месяцев. Ирину признали потерпевшей только 15 октября. С делом мы ознакомились совсем недавно. Наш коллега узнал, что следователи намерены в ближайшее время передать дело в суд, а ключевые свидетели еще даже не опрошены", — сетует юрист.

© Фото : предоставлено Максимом Черновым Ирина Сайко на работе © Фото : предоставлено Максимом Черновым Ирина Сайко на работе

Чернов также прояснил, какой документ родня Игоря собиралась дать Ирине на подпись. "Они хотели получить от девушки расписку в том, что вред возмещен полностью и никаких претензий она не имеет. Так обманным путем хотели выйти на судебный штраф". Как уточняет адвокат, если бы его подопечная приняла те пятьдесят тысяч, которые ей предлагали, и подписала бумагу, то по закону Игорь не был бы должен больше ничего.

"На судебный штраф, который не предусматривает судимости, нельзя выйти без подобной бумаги, подписанной потерпевшим", — посвящает в юридические тонкости Чернов. Сейчас, говорит он, виновнику аварии может грозить условный срок, исправительные работы или же год тюрьмы.

В спецотделе главного управления МВД России по Свердловской области, где занимаются расследованием этого ДТП, получить оперативный комментарий не удалось.

Впрочем, Дмитрий Ионин, тот самый парламентарий, который опубликовал пост о ситуации Ирины Сайко, рассказал агентству, что он уже направил депутатский запрос в адрес начальника Главного управления МВД по Свердловской области. В частности, Ионин попросил его взять расследование под личный контроль.