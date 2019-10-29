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РИА Новости
Туризм

Эксперты назвали имена, которые запрещено давать детям

01:46 29.10.2019
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© Depositphotos / romrodinkaМужчина с грудным ребенком в салоне самолета
Мужчина с грудным ребенком в салоне самолета
© Depositphotos / romrodinka
МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Эксперты рассказали, какими именами в разных странах не позволяют называть детей: под запрет попали Люцифер, Яблоко, Пятница и даже Том, сообщает Travel & Leisure.
В некоторых странах, например, в Швейцарии нельзя дать ребенку имя, созвучное названию известного бренда. Во Франции суд не позволил родителям назвать дочь в честь шоколадной пасты, а в Швеции — так же, как известный мебельный магазин.
В Мексике власти не разрешают родителям называть ребенка Робокопом.
В Японии акума (akuma) означает “дьявол”, и правительство призывает мам и пап выбрать для детей более благозвучное имя.
В Новой Зеландии Люцифер и еще ряд потенциально оскорбительных имен — под прямым запретом.
В Португалии нельзя зарегистрировать ребенка Томом, можно — только Томасом. Страна запретила сокращенные варианты в качестве официальных.
В Малайзии не позволяют называть детей в честь овощей и фруктов. В Италии отцу запретили дать ребенку имя Пятница, оно попало в категорию "нелепых или позорных".
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