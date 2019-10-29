Ученые поняли, как предсказать место отдыха туристов по данным соцсетей

"Мы использовали не только открытые данные о путешествиях, но и о личностях самих путешественников. Сначала мы извлекли из данных все геотегируемые твиты (твиты с информацией о местоположении) и категоризировали. Из случайного набора 5000 профилей пользователей разных европейских стран (Франция, Германия, Швеция, Испания, Италия, Швейцария, Польша, Греция и многие другие) было выложено более 800 тыс. твитов. При отборе данных наиболее посещаемыми в поездках категориями оказались "Еда", "Ночные клубы", "Вокзалы", "Церкви", "Морские пляжи". Для каждой категории мы подготовили отдельный набор данных", – прокомментировала автор исследования, директор Института информационных бизнес-систем НИТУ "МИСиС" Марина Нежурина.